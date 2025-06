Cyberpunk 2077 sale al secondo posto nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Tra i titoli da segnalare in classifica troviamo anche il nostalgico Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster , Street Fighter 6 che resiste sul fondo della top 10 e un'inaspettata doppietta di No Man's Sky e Split Fiction, che chiudono la lista.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è salito al secondo posto nella classifica eShop dedicata ai giochi per Nintendo Switch 2 , guadagnando tre posizioni e andando a insidiare la vetta di Mario Kart World, che tuttavia non sembra aver intenzione di cedere il passo.

La classifica digitale

Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, c'è Deltarune che comanda, seguito da Nintendo Switch 2 Welcome Tour e da Fast Fusion, mentre la top five viene completata da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e da Survival Kids, che abbiamo appena recensito.