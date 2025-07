È lotta tra Mario Kart World e Donkey Kong Bananza nella classifica UK, Wuchang in top ten

Nonostante una certa spinta verso il digitale, è evidente che Nintendo Switch 2 rimane dominante sul mercato fisico anche nel Regno Unito, con Mario Kart World che torna in prima posizione e relega Donkey Kong Bananza in seconda, mentre Hogwarts Legacy rimane a chiudere il podio, seguito da vicino dal recupero di Super Mario Party Jamboree, rinvigorito dal lancio dell'upgrade per Switch 2.

GfK ha pubblicato, come da tradizione, la nuova classifica settimanale dei videogiochi più venduti nel Regno Unito , sempre per quanto riguarda il mercato fisico nell'area in questione: Mario Kart World ha ripreso la vetta della classifica ai danni di Donkey Kong Bananza.

Il debutto di Wuchang e il crollo di Death Stranding 2

La novità di maggior rilievo pare essere Wuchang: Fallen Feathers, che è riuscito a inserirsi nella top ten in nona posizione, con un buon risultato per un titolo che potrebbe aver fatto bene in digitale ed è stato anche lanciato al day one su Game Pass.

Una scena di Donkey Kong Bananza

Per il resto, i titoli sono più o meno i soliti presenti nella top ten, compreso un notevole recupero di Mortal Kombat 11 Ultimate e un Mario Kart 8 Deluxe che resiste in ottava posizione nonostante l'uscita del suo seguito.

Da notare il crollo ulteriore di Death Stranding 2: On the Beach, che questa settimana si piazza alla posizione 25 dopo essere già uscito dalla top ten da tempo, calando progressivamente in termini di vendite su supporto fisico.