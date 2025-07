ASUS: ecco la potenza TGP delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 per tutti i laptop da gaming ROG Strix e TUF

Da qualche tempo NVIDIA ha reso obbligatoria la comunicazione dei valori di potenza e delle frequenze di clock per i produttori che utilizzano GPU RTX, anche se alcune schede tecniche restano ancora incomplete. Per il quinto anno consecutivo, però, ASUS si distingue come unico marchio a pubblicare una panoramica completa dei TGP dei propri portatili gaming. La società ha diffuso una tabella dettagliata che elenca non solo i valori massimi consentiti, ma anche quelli ottenibili con le modalità Turbo e quelli sbloccabili manualmente dall'utente.

L'iniziativa evidenzia non solo la volontà di trasparenza, ma anche la complessità crescente nella gestione energetica delle GPU mobili, oggi articolata in più configurazioni a seconda dei modelli.