ROG Zephyrus G14 2025: la recensione del laptop di ASUS che torna sul mercato con una GeForce RTX 5080

Dopo aver mostrato alcuni dei vantaggi portati in dote dall'architettura Blackwell in tutta una serie di contenuti pubblicati nel corso dell'anno, passiamo all'analisi completa del ROG Zephyrus G14 2025, un dispositivo che ha l'ambizione di soddisfare le esigenze tanto dei giocatori quanto dei professionisti e di proporsi come alternativa al MacBook Pro anche sul versante della creatività, integrando al contempo le ormai immancabili funzionalità di intelligenza artificiale che caratterizzano la piattaforma Copilot + PC. ROG Zephyrus G14 2025 sarà riuscito a migliorare ulteriormente rispetto al modello precedente?

Da anni ormai, la linea di laptop ASUS ROG Zephyrus si contraddistingue per un form factor estremamente compatto, ma in grado di incorporare il meglio della componentistica hardware contemporanea. Insomma, tanta portabilità senza scendere a compromessi sul fronte della potenza. La versione da 14 pollici, in particolare, è l'emblema di questo binomio e nell'iterazione annuale alza ancora di più l'asticella, affiancando al processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 una GPU di prima fascia come NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop , superando il limite dello scorso anno.

Dal punto di vista hardware, il nuovo compatto di ASUS non ha nulla da invidiare alle configurazioni gaming più avanzate e ancora una volta punta ad attirare l'attenzione dei videogiocatori più esigenti e dei professionisti che necessitano di potenza in mobilità.

Il pannello lucido montato sul ROG Zephyrus G14 2025 è, ancora una volta, una delle migliori soluzioni disponibili in questo segmento, non solo sulla carta - grazie ad una copertura 100% DCI-P3 e alla convalidazione Pantone - ma anche nel concreto, con una resa cromatica molto accurata, una calibrazione di fabbrica precisa soprattutto nella gamma P3 e sRGB e una nitidezza dell'immagine garantita in ogni contesto di utilizzo.

La qualità audio è più che sufficiente per l'ascolto di contenuti multimediali in condizioni di basso carico. Tuttavia, come accade spesso quando si ha a che fare con un laptop, l'intervento del sistema di raffreddamento compromette la fruizione delle casse integrate e costringe all'utilizzo di un buon headset, specialmente nelle sessioni di gaming più esigenti dal punto di vista del carico.

Dal punto di vista sostanziale, il leggero aumento di peso e dimensioni non intacca l'esperienza d'uso che rimane invariata rispetto al passato. A cambiare, come vedremo a breve, sono invece le prestazioni e l'impatto del sistema di raffreddamento.

La linea del compatto di ASUS è sostanzialmente invariata, così come la qualità del case unibody completamente in lega di alluminio con cerniera a scomparsa, solido, elegante e adatto anche agli ambienti di lavoro.

Abbiamo lasciato la gestione dei profili energetici all'applicazione proprietaria Armoury Crate, selezionando il profilo Turbo per i test con alimentazione e il profilo Prestazioni per quelli a batteria, eseguendo l'analisi alla risoluzione di 1440p e 4K.

Come di consueto, per mettere alla prova di ROG Zephyrus G14 2025 abbiamo utilizzato un pacchetto di benchmark sintetici come 3DMark, PCMark 10, Cinebench 2024, Procyon e Blender, affiancato da titoli come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Outlaws, Wukong, F1 24 e COD Black Ops 6, una combinazione in grado di delineare le prestazioni del laptop tanto sul fronte dell'utilizzo professionale che su quello del gaming.

Benchmark sintetici

Nonostante le dimensioni ridotte, ROG Zephyrus G14 2025 non teme la concorrenza di dispositivi ben più piazzati e, in quanto a forza bruta, migliora rispetto al modello precedente. Il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 supera i già buoni risultati del Ryzen 9 8945HS e arriva a infastidire persino l'Intel Core Ultra 9 285H equipaggiato sul vecchio modello da 16 pollici.

Al netto di un TDP da 80W, con Cinebench 2024 la nuova CPU del team rosso totalizza 1171 punti in multi-core e 114 in single-core, arrivando a 8877 punti totali con PCMark 10, con un distacco di oltre 1000 punti rispetto al modello dell'anno scorso. Non semplice è invece l'interpretazione dei numeri offerti dal comparto grafico: da un lato non abbiamo ancora dati direttamente comparabili con questo chip grafico di NVIDIA, dall'altro la nomenclatura "RTX 5080" - come succede per tutti i laptop - deve fare i conti con i limiti imposti dal TGP specifico.

Tenuto conto di questo fattore, la nuova GPU del team verde surclassa la precedente versione con RTX 4070 Laptop, arrivando a un + 30%, a fronte di 20W in più da spendere.

Messa alla prova da 3DMark, la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop ottiene 4405 punti su Speedway, 4024 punti su Steel Nomad, 11051 su Port Royal e 8125 punti su Time Spy Extreme. Questi risultati trovano conferma anche con le prove DLSS e Ray Tracing, che mostrano i progressi dell'architettura Blackwell anche sul versante delle tecnologie. ROG Zephyrus G14 2025 si mette in mostra anche in campo professionale, potendo contare sulle capacità della CPU e sulla potenza offerta dal chip grafico NVIDIA, registrando ottimi risultati nei test AI di Procyon e in quelli sulla velocità di rendering di Blender. Buona, ma non impressionante, la velocità del SSD che tocca 6579 MB/s in lettura e 5838 MB/s in scrittura.

Nel complesso, i test sintetici svolti su ROG Zephyrus G14 2025 mettono in luce la qualità della nuova versione del "piccolo" di casa ROG, che migliora su tutti i fronti e si pone al vertice del segmento dei 14 pollici.