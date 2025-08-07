Una nuova app di Pokémon è disponibile da ora per tutti su iOS e Android

Le app mobile spuntano come funghi e ora anche The Pokémon Company ne ha una nuova disponibile per gli appassionati: si tratta ovviamente di una applicazione dedicati ai mostriciattoli tascabili, ma non è un videogioco. Si chiama Pokémon Events ed è scaricabile su iOS e Android (al momento della scrittura non vediamo ancora la pagina italiana per iOS, ma dovrebbe arrivare).
Come è facile intuire dal nome, si tratta di un portale per gli eventi di Pokémon.
A cosa serve Pokémon Events
La descrizione ufficiale dell'applicazione su Google Play recita come segue: "Pokémon Events è il tuo alleato per partecipare di persona ai Campionati Mondiali Pokémon. Scopri le varie attività in programma durante il fine settimana e sfrutta al meglio la tua presenza all'evento!"
La pubblicazione dell'applicazione in questi giorno non è un caso, ovviamente, visto che dal 15 al 17 agosto 2025 andranno in onda i Campionati Mondiali Pokémon all'Anaheim Convention Center ad Anaheim, California. L'applicazione è fondamentale per gestire al meglio tutti gli eventi in tale sede, così come eventi futuri.
Ricordiamo infine che da poco è stata pubblicata un'altra applicazione di Pokémon: si chiama Pokémon Friends e in questo caso è un videogioco, un piccolo puzzle game nel quale dobbiamo raccogliere pupazzi a tema con le creature del titolo di GameFreak. Potete leggere la nostra recensione di Pokémon Friends qui.