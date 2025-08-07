Una nuova app di Pokémon è disponibile da ora per tutti su iOS e Android

Le app mobile spuntano come funghi e ora anche The Pokémon Company ne ha una nuova disponibile per gli appassionati: si tratta ovviamente di una applicazione dedicati ai mostriciattoli tascabili, ma non è un videogioco. Si chiama Pokémon Events ed è scaricabile su iOS e Android (al momento della scrittura non vediamo ancora la pagina italiana per iOS, ma dovrebbe arrivare).

Come è facile intuire dal nome, si tratta di un portale per gli eventi di Pokémon.