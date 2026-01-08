GCC Pokémon annuncia la nuova espansione "Equilibrio Perfetto" nella serie Megaevoluzione

The Pokémon Company ha annunciato in queste ore la nuova espansione della serie Megaevoluzione per il GCC Pokémon, ovvero Equilibrio Perfetto, con data di uscita fissata per il 27 marzo 2026 e tante novità in arrivo in termini di carte, creature, personaggi e altro.
Si tratta della terza espansione della serie Megaevoluzione, a sua volta nuova serie all'interno del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che arriva dopo Fiamme Spettrali dello scorso novembre e Ascesa Eroica in arrivo proprio questo mese, espandendo ancora le possibilità di gioco con nuovi pacchetti ed elementi.
Equilibrio Perfetto si collega peraltro al nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A in quanto è ambientato nello stesso scenario, ovvero la città di Luminopoli.
Le novità in arrivo
In Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto i giocatori di GCC Pokémon potranno scoprire quattro potenti Pokémon-ex Megaevoluzione destinati ad apparire per la prima volta nel gioco: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex.
Questi Pokémon-ex Megaevoluzione sono caratterizzati da una notevole quantità di PS e attacchi, costituendo elementi di enorme importanza all'interno dei mazzi per la capacità di infliggere ingenti danni, tuttavia se vengono messi KO concedono tre carte Premio all'avversario avversario.
Tra le nuove carte in arrivo si segnalano:
- Quattro Pokémon-ex Megaevoluzione
- Nove Pokémon-ex
- 11 carte rare illustrazione di Pokémon
- 18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara
- Sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale
Le carte dell'espansione Equilibrio Perfetto verranno distribuite in nuove buste a tema, oltre a set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati.
Sarà inoltre possibile provare le carte in anticipo sul lancio partecipando a uno dei vari tornei prerelease che si svolgeranno nell'ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 14 marzo 2026 presso i negozi indipendenti che aderiscono all'iniziativa.