GCC Pokémon annuncia la nuova espansione "Equilibrio Perfetto" nella serie Megaevoluzione

The Pokémon Company ha annunciato in queste ore la nuova espansione della serie Megaevoluzione per il GCC Pokémon, ovvero Equilibrio Perfetto, con data di uscita fissata per il 27 marzo 2026 e tante novità in arrivo in termini di carte, creature, personaggi e altro.

Si tratta della terza espansione della serie Megaevoluzione, a sua volta nuova serie all'interno del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che arriva dopo Fiamme Spettrali dello scorso novembre e Ascesa Eroica in arrivo proprio questo mese, espandendo ancora le possibilità di gioco con nuovi pacchetti ed elementi.

Equilibrio Perfetto si collega peraltro al nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A in quanto è ambientato nello stesso scenario, ovvero la città di Luminopoli.