La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata da giochi Pokémon usciti più di vent'anni fa

Come ampiamente prevedibile Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia hanno conquistato senza difficoltà la vetta della classifica dell'eShop di questa settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
Charizard in Pokémon Rosso Fuoco

Come ogni fine settimana è arrivata la nuova classifica dei giochi per Nintendo Switch più venduti in formato digitale sull'eShop. E, come prevedibile, il podio è interamente occupato dalla serie Pokémon, con un curioso ritorno al passato.

Ai primi due posti troviamo infatti Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, i remake del 2004 dei titoli di prima generazione, ripubblicati ieri al prezzo di 19,99 euro in occasione del trentesimo anniversario del franchise. La nostalgia ha evidentemente avuto la meglio, spingendo moltissimi giocatori a riscoprire queste versioni storiche. Al terzo posto si piazza invece Leggende Pokémon: Z-A, l'unico titolo recente del brand presente sul podio.

Il resto della classifica non sorprende

Restando in tema, nella top 20 compaiono anche Leggende Pokémon: Arceus (dodicesimo posto) e Pokémon Diamante Lucente (ventesimo). Più in basso, ma comunque rilevante, Pokémon Violetto si colloca al ventottesimo posto. Al venticinquesimo posto troviamo invece Pokémon Rosso Fuoco in lingua spagnola, la più venduta dopo quella inglese. Ogni localizzazione viene infatti conteggiata come prodotto separato.

Per il resto, la classifica conferma la presenza stabile delle esclusive Nintendo più popolari, come Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, che continuano a mantenere posizioni molto alte nonostante gli anni trascorsi dal lancio.

Classifica eShop

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Leggende Pokémon: Z-A
  4. Animal Crossing: New Horizons
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Super Smash Bros. Ultimate
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Minecraft
  10. Super Mario Bros. Wonder
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Pokemon Legends: Arceus
  13. Hogwarts Legacy
  14. New Super Mario Bros. U Deluxe
  15. GTA: The Trilogy
  16. Zelda: Tears of the Kingdom
  17. Super Mario Odyssey
  18. It Takes Two
  19. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  20. Pokemon Diamante Lucente
Pokémon Vento e Onda annunciati, sono la tanto attesa Generazione 10 Pokémon Vento e Onda annunciati, sono la tanto attesa Generazione 10

Classifica eShop per i giochi venduti solo in digitale

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Disney Dreamlight Valley
  4. Stardew Valley
  5. Pokemon Rosso Fuoco (Spagnolo)
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Super Mario Galaxy
  8. Poppy Playtime: Chapter 4
  9. Pokémon Verde Foglia (Spagnolo)
  10. Absolum
  11. Caves of Qud
  12. Dispatch
  13. Hades 2
  14. Under the Island
  15. Tiny Bookshop
  16. Hollow Knight: Silksong
  17. Poppy Playtime: Chapter 3
  18. Sonic Origins
  19. Poppy Playtime: Chapter 2
  20. The Oregon Trail
#Classifica #Pokémon
