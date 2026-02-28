La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata da giochi Pokémon usciti più di vent'anni fa

Come ogni fine settimana è arrivata la nuova classifica dei giochi per Nintendo Switch più venduti in formato digitale sull'eShop. E, come prevedibile, il podio è interamente occupato dalla serie Pokémon, con un curioso ritorno al passato.
Ai primi due posti troviamo infatti Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, i remake del 2004 dei titoli di prima generazione, ripubblicati ieri al prezzo di 19,99 euro in occasione del trentesimo anniversario del franchise. La nostalgia ha evidentemente avuto la meglio, spingendo moltissimi giocatori a riscoprire queste versioni storiche. Al terzo posto si piazza invece Leggende Pokémon: Z-A, l'unico titolo recente del brand presente sul podio.
Il resto della classifica non sorprende
Restando in tema, nella top 20 compaiono anche Leggende Pokémon: Arceus (dodicesimo posto) e Pokémon Diamante Lucente (ventesimo). Più in basso, ma comunque rilevante, Pokémon Violetto si colloca al ventottesimo posto. Al venticinquesimo posto troviamo invece Pokémon Rosso Fuoco in lingua spagnola, la più venduta dopo quella inglese. Ogni localizzazione viene infatti conteggiata come prodotto separato.
Per il resto, la classifica conferma la presenza stabile delle esclusive Nintendo più popolari, come Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, che continuano a mantenere posizioni molto alte nonostante gli anni trascorsi dal lancio.
Classifica eShop
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Leggende Pokémon: Z-A
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- Pokemon Legends: Arceus
- Hogwarts Legacy
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- GTA: The Trilogy
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Odyssey
- It Takes Two
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Pokemon Diamante Lucente
Classifica eShop per i giochi venduti solo in digitale
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Disney Dreamlight Valley
- Stardew Valley
- Pokemon Rosso Fuoco (Spagnolo)
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Poppy Playtime: Chapter 4
- Pokémon Verde Foglia (Spagnolo)
- Absolum
- Caves of Qud
- Dispatch
- Hades 2
- Under the Island
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Poppy Playtime: Chapter 3
- Sonic Origins
- Poppy Playtime: Chapter 2
- The Oregon Trail