La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata da giochi Pokémon usciti più di vent'anni fa

Come ogni fine settimana è arrivata la nuova classifica dei giochi per Nintendo Switch più venduti in formato digitale sull'eShop. E, come prevedibile, il podio è interamente occupato dalla serie Pokémon, con un curioso ritorno al passato.

Ai primi due posti troviamo infatti Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, i remake del 2004 dei titoli di prima generazione, ripubblicati ieri al prezzo di 19,99 euro in occasione del trentesimo anniversario del franchise. La nostalgia ha evidentemente avuto la meglio, spingendo moltissimi giocatori a riscoprire queste versioni storiche. Al terzo posto si piazza invece Leggende Pokémon: Z-A, l'unico titolo recente del brand presente sul podio.