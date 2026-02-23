Mario Tennis Fever scivola fuori dal podio della classifica inglese, mentre Reanimal sale

Come ogni lunedì mattina è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. EA Sports FC 26 e Mario Kart World continuano a dominare, mantenendo rispettivamente la prima e la seconda posizione.
Sul gradino più basso del podio sale Reanimal, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Al contrario, Mario Tennis Fever mostra già un primo calo, scivolando fuori dal podio dopo aver conquistato la seconda posizione sette giorni fa. Perdono parecchie posizioni anche Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined, che passano rispettivamente dalla quindicesima e diciassettesima posizione alla trentaquattresima e trentottesima.
Nessuna novità in classifica
Per il resto, la classifica di questa settimana è priva di novità: non compare alcuna nuova uscita nelle prime quaranta posizioni. Nella top 20 ritroviamo i soliti nomi, come Leggende Pokémon: Z‑A (quarto), Call of Duty: Black Ops 7 (sesto) e Animal Crossing: New Horizons (ottavo).
Di seguito la classifica inglese:
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Reanimal
- Leggende Pokémon: Z-A
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Mario Tennis Fever
- Animal Crossing: New Horizons
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Grand Theft Auto V
- Sonic Racing CrossWorlds
- Mortal Kombat 1
- Battlefield 6
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8 Deluxe
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Donkey Kong Bananza
- Nintendo Switch Sports