Mario Tennis Fever scivola fuori dal podio della classifica inglese, mentre Reanimal sale

Come ogni lunedì mattina è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. EA Sports FC 26 e Mario Kart World continuano a dominare, mantenendo rispettivamente la prima e la seconda posizione.

Sul gradino più basso del podio sale Reanimal, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Al contrario, Mario Tennis Fever mostra già un primo calo, scivolando fuori dal podio dopo aver conquistato la seconda posizione sette giorni fa. Perdono parecchie posizioni anche Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined, che passano rispettivamente dalla quindicesima e diciassettesima posizione alla trentaquattresima e trentottesima.