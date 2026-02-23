0

Mario Tennis Fever scivola fuori dal podio della classifica inglese, mentre Reanimal sale

In UK Mario Tennis Fever scende dal podio mentre Reanimal sale al terzo posto. EA Sports FC 26 e Mario Kart World restano saldamente in testa.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/02/2026
Yoshi scivolato su delle bucce di banana in Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Come ogni lunedì mattina è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. EA Sports FC 26 e Mario Kart World continuano a dominare, mantenendo rispettivamente la prima e la seconda posizione.

Sul gradino più basso del podio sale Reanimal, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Al contrario, Mario Tennis Fever mostra già un primo calo, scivolando fuori dal podio dopo aver conquistato la seconda posizione sette giorni fa. Perdono parecchie posizioni anche Nioh 3 e Dragon Quest 7 Reimagined, che passano rispettivamente dalla quindicesima e diciassettesima posizione alla trentaquattresima e trentottesima.

Nessuna novità in classifica

Per il resto, la classifica di questa settimana è priva di novità: non compare alcuna nuova uscita nelle prime quaranta posizioni. Nella top 20 ritroviamo i soliti nomi, come Leggende Pokémon: Z‑A (quarto), Call of Duty: Black Ops 7 (sesto) e Animal Crossing: New Horizons (ottavo).

Di seguito la classifica inglese:

  1. EA Sports FC 26
  2. Mario Kart World
  3. Reanimal
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Minecraft
  6. Call of Duty: Black Ops 7
  7. Mario Tennis Fever
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  10. Mortal Kombat 11 Ultimate
  11. Grand Theft Auto V
  12. Sonic Racing CrossWorlds
  13. Mortal Kombat 1
  14. Battlefield 6
  15. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  16. Hogwarts Legacy
  17. Mario Kart 8 Deluxe
  18. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  19. Donkey Kong Bananza
  20. Nintendo Switch Sports
#Classifica
Mario Tennis Fever scivola fuori dal podio della classifica inglese, mentre Reanimal sale