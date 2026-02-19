Mario Tennis Fever non è il più venduto in Giappone questa settimana, incredibile ma vero

Senza sorpresa, il modello base di Xbox Series X è persino meno venduto di PS4 . Probabilmente c'è una maggior spinta da parte di Microsoft per il modello digitale, come confermano le cifre. Chiaramente, l'unica console che può veramente vantare numeri notevoli è Nintendo Switch 2, con il modello OLED della precedente generazione che comunque si difende bene.

La nota testata giapponese Famitsu ha pubblicato i dati di vendita delle console e dei videogiochi per la settimana compresa tra il 9 e il 15 febbraio 2026 . Mario Tennis Fever ottiene ottime vendite, ma a sorpresa non è in prima posizione.

I giochi più venduti in Giappone

La Top 10 dei software più venduti nel periodo di riferimento:

[PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 58.171 / Nuovo [NS2] Mario Tennis Fever - 39.522 / Nuovo [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 32.102 / 209.665 [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 23.617 / 183.718 [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 19.845 / Nuovo [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 15.988 / Nuovo [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 11.800 / 130.598 [PS5] Nioh 3 - 9.702 / 50.272 [NS2] Mario Kart World - 9.473 / 2.825.494 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 7.265 / 8.377.788

Come potete vedere, Mario Tennis Fever è stato ampiamente battuto da Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che lo supera di circa 20.000 unità calcolando solo la versione PS5. Ovviamente le vendite totali del gioco di RGG Studio sono ancora più alte grazie al fatto che è multipiattaforma e che la versione PS4 e quella Nintendo Switch 2 hanno ottenuto buone cifre.

Per il resto, Dragon Quest 7 Reimagined continua a fare molto bene, senza sorprese vista la passione dei giapponesi per DQ. Nioh 3, Mario Kart World e Animal Crossing: New Horizons chiudono la classifica vendendo meno di 10.000 unità.