Le Razer Kraken Kitty V2 Pro sono cuffie da gaming con le orecchie RGB: in offerta su Amazon per un look "puccioso"

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo delle Razer Kraken Kitty V2 Pro : le particolare cuffie da gaming con le orecchie RGB che vengono messe in offerta con uno sconto del 13% ed un costo finale di 78,51€ . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Ciò che balza all'occhio è sicuramente il design alquanto particolare di queste cuffie che, però, nonostante possa non essere di gradimento per molti utenti, non deve distogliere l'attenzione dalla qualità generale e strutturale del prodotto.

Ulteriori "pucciosi" dettagli

Uno degli elementi punti più distintivi è la possibilità, dunque, di cambiare le orecchie: gatto, orso e coniglio. In pochi secondi puoi dare un look diverso alle tue dirette (in ottica utilizza durante delle live streaming), rendendo ogni sessione più personale e divertente. L'illuminazione reattiva Razer Chroma RGB completa l'estetica delle cuffie: le luci delle orecchie e degli auricolari reagiscono a emote, avvisi e altre azioni in tempo reale.

Il microfono cardioide rimovibile Razer HyperClear assicura una registrazione chiara e nitida della voce, riducendo i rumori ambientali e trasmettendo la tua voce in maniera cristallina. I driver Razer TriForce in Titanio da 50 mm offrono un audio ad alta fedeltà, con alti, medi e bassi separati e definiti, mentre l'audio Surround 7.1 garantisce una percezione spaziale precisa.