OPPO Find X9s: ecco le specifiche tecniche dello smartphone secondo un leak

Molto interessante la batteria, con una capacità di 7.025 mAh e ricarica rapida cablata a 100 W (niente ricarica wireless, a quanto pare). Inoltre, dovrebbe adottare un chip MediaTek Dimensity 9500s , in grado di offrire ugualmente prestazioni elevate rispetto al Dimensity 9500 usato sul Find X9 di base.

Come abbiamo già specificato, si tratta ovviamente di semplici indiscrezioni, quindi vi suggeriamo di prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite. Secondo quanto riportato da SmartPrix, questo modello dovrebbe avere un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Dovrebbe essere offerto nelle varianti da 12 GB di RAM + 256 GB o 512 GB di memoria.

Fotocamere e altri dettagli

Il comparto fotografico dovrebbe essere invece caratterizzato da tre sensori da 50 MP per fotocamera principale, teleobiettivo periscopico (sensore Samsung JN5 o Sony LYT-700) e ultra-grandangolare. La fotocamera frontale dovrebbe invece essere da 32 MP. Si tratta quindi di un modello meno performante e costoso del Find X9 di base, ma comunque interessante. Non ci resta che attendere eventuali conferme.

Per ora non sono stati svelati dettagli sul suo debutto, ma alcune fonti parlano di un'uscita prevista nel secondo trimestre del 2026, presumibilmente tra marzo e giugno. Lo stesso vale per il prezzo, ancora ignoto, ma ovviamente inferiore rispetto al modello base che costa 899 € nella configurazione da 512 GB. Nel frattempo, il modello Ultra è stato avvistato dal vivo recentemente.