OPPO Find X9 e X9 Pro ufficiali in Italia: specifiche tecniche e prezzo con promo

Il marchio cinese mira così a consolidare la propria presenza nel segmento premium, dove l'attenzione si concentra ormai sulla qualità fotografica e sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche e il prezzo di listino in Italia.

OPPO ha annunciato tutti i dettagli per l'uscita in Europa della propria linea di smartphone top di gamma, i nuovi Find X9 e Find X9 Pro . La nuova generazione punta su tre direttrici principali: fotografia, efficienza energetica e potenza di calcolo. Il sistema di fotocamere sviluppato in collaborazione con Hasselblad, la batteria con capacità record e l'ottimizzazione del software con ColorOS 16 rappresentano i pilastri su cui si fonda la serie.

Cartteristiche e prezzo della serie Find X9

La serie Find X9 introduce un nuovo sistema di fotocamere Hasselblad Master. Sul modello base, la fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-808 da 1/1.4 pollici è affiancata da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico, entrambi da 50MP. Un sensore spettrale dedicato analizza la luce ambientale che dovrebbe aiutare a restituire colori più fedeli anche in contesti difficili.

OPPO FInd X9 Pro

Find X9 Pro rafforza questa impostazione con una fotocamera principale Ultra XDR da 1/1.28 pollici e un teleobiettivo Hasselblad da 200MP. Il sistema sfrutta un allineamento ottico attivo per migliorare la risoluzione e garantire maggiore precisione, mentre la distanza minima di messa a fuoco di 10 cm amplia le possibilità creative. Il nuovo motore fotografico LUMO Image Engine gestisce l'elaborazione in parallelo, per ridurre i consumi di CPU e memoria, ottimizzando la resa cromatica e la gamma dinamica. A beneficiarne dovrebbero essere sia le foto in piena luce, scattate a 50MP, sia le immagini in condizioni di scarsa illuminazione, che sfruttano il pixel binning per mantenere dettagli e nitidezza. Tra le novità figura anche il supporto alle 4K Motion Photos, che permette di estrarre fotogrammi in alta risoluzione dai video.

OPPO ha riservato particolare attenzione anche alle riprese video. Entrambi i modelli registrano in 4K Dolby Vision HDR a 120 fps, con possibilità di lavorare in formato LOG per la post-produzione. Il modello Pro amplia ulteriormente le funzioni professionali con la registrazione tramite la fotocamera da 200MP e il supporto al Teleconverter Hasselblad, un accessorio che consente uno zoom ottico fino a 10x.

Sul fronte dell'autonomia, il Find X9 monta una batteria da 7025 mAh, mentre il Pro arriva a ben 7500 mAh. La nuova batteria Silicon-Carbon di terza generazione promette di mantenere l'80% della capacità originale anche dopo cinque anni di utilizzo medio. Entrambi supportano la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W e quella wireless AIRVOOC da 50W, oltre alla ricarica inversa da 10W.

Dal punto di vista estetico, la serie adotta un design con bordi piatti, cornici sottili e schermi AMOLED a 120Hz con luminosità fino a 3600 nit. Le colorazioni variano dal Titanium Grey al Velvet Red per il Find X9, mentre il Pro è proposto in Silk White e Titanium Charcoal. Entrambi i modelli sono certificati IP66, IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua.

Le prestazioni sono affidate al chip MediaTek Dimensity 9500, prodotto a 3 nm da TSMC. L'architettura All-Big-Core offre un incremento di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU Arm G1-Ultra e la NPU 990 migliorano rispettivamente le prestazioni grafiche e le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale. Il nuovo Trinity Engine di OPPO gestisce in modo dinamico le risorse per ottimizzare fluidità e consumi.

A completare il quadro, ColorOS 16 introduce un'interfaccia più fluida e funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, come la trascrizione automatica, la re-illuminazione dei ritratti e il collegamento diretto con dispositivi Windows e Mac tramite O+ Connect.

OPPO FInd X9

La gamma è disponibile sullo store ufficiale OPPO e presso i principali rivenditori, con prezzi consigliati di 999,99 euro per il Find X9 e 1.299,99 euro per il Find X9 Pro. In occasione dell'uscita, dal 28 ottobre al 30 novembre, chi intende acquistare la serie Find X9 su OPPO Store potrà ricevere un codice sconto valido tramite l'inserimento dell'IMEI di un vecchio dispositivo OPPO o a seguito dell'iscrizione alla newsletter: si tratta di 100 euro per l'acquisto di Find X9 Pro e 50 euro per l'acquisto di Find X9.

Inoltre, coloro che usufruiscono del programma di trade-in riceveranno un ulteriore sconto, rispettivamente di 50 euro per Find X9 Pro e 20 euro per Find X9. Sempre dal 28 ottobre al 30 novembre, poi, OPPO Find X9 Pro può essere acquistato insieme a Enco X3i Blue, cover e power bank, mentre Find X9 includerà Enco Air4 White e caricatore 80W, senza costi aggiuntivi.