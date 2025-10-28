OPPO Find X9 Pro, la recensione del nuovo top di gamma Android del colosso cinese

Ma sarà abbastanza per confermare la presenza dell'azienda cinese tra i primi cinque marchi sul mercato mondiale degli smartphone? Impossibile dirlo oggi. Quello che possiamo anticiparvi nell'introduzione della nostra recensione del Find X9 Pro però, è che questo OPPO fa delle gran belle foto, e che anche sugli altri aspetti si comporta da vero top di gamma. Peccato solo che sia un flagship anche nel prezzo.

Ma l'OPPO Find X9 Pro si differenzia dalla concorrenza soprattutto per autonomia e fotografia: vanta infatti una batteria con capacità nominale di 7.500 mAh , una delle più capienti del segmento, e un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, che introduce un teleobiettivo da 200 MP e il nuovo sistema di elaborazione LUMO Image Engine.

OPPO Find X9 Pro è disponibile nelle colorazioni Silk White e Titanium Charcoal, al prezzo consigliato di 1.299€, ovvero 300€ in più rispetto al Find X9 base.

La fotocamera anteriore è una 50 MP di Samsung con apertura f/2.0 e autofocus. Il sistema supporta la registrazione di video 4K a 120 FPS in Dolby Vision HDR e formato LOG su fotocamera principale e teleobiettivo. Sul fronte della connettività, il dispositivo offre Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), 4 microfoni e sensore d'impronta ultrasonico 3D. È certificato IP68 e IP69 contro acqua e polvere. La batteria al silicio-carbonio di terza generazione, ha una capacità di 7500 mAh e supporta la ricarica cablata SUPERVOOC da 80 W, la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W e la ricarica inversa wireless a 10 W.

Il comparto fotografico posteriore comprende quattro unità: una camera principale wide da 50 MP Sony con apertura f/1.5 con stabilizzazione ottica; una grandangolare ultra-wide, sempre da 50 MP e prodotta da Samsung e un teleobiettivo da 200 MP Hasselblad Telephoto anche questo costruito da Samsung e anche questo con OIS. C'è poi un sensore aggiuntivo True Color Camera per aiutare le varie camere in condizioni di luce sfavorevole.

Il sistema si basa sul SoC MediaTek Dimensity 9500 , prodotto con processo TSMC a 3 nm, e integra una GPU Arm G1-Ultra. La memoria è di tipo LPDDR5X, mentre lo storage utilizza lo standard UFS 4.1 : l'unica configurazione prevista è 16 GB RAM + 512 GB di archiviazione.

L'OPPO Find X9 Pro è uno smartphone di fascia alta che adotta un display AMOLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 2772 × 1272 pixel (rapporto 20:9, 450 ppi) . Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento LTPO variabile da 1 a 120 Hz, con luminosità di picco pari a 3600 nit in condizioni di forte luce ambientale. È compatibile con Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid, offre copertura 100% DCI-P3 e utilizza PWM Dimming a 2160 Hz sotto i 70 nit.

Sul retro, il modulo fotografico mantiene un'impostazione minimalista con un profilo leggermente sporgente , in cui sono allineati i tre sensori principali e quello True Color. La disposizione è studiata per ridurre l'interferenza con la presa durante l'uso orizzontale. Il telaio laterale, in alluminio opaco, ospita i tasti fisici di accensione, volume e il tasto cattura, mentre sull'altro lato si trova la Snap Key, con cui possiamo attivare un comando rapido tra una serie di opzioni proposte da OPPO; la parte inferiore, infine, include la porta USB-C, la griglia altoparlante e uno dei quattro microfoni integrati.

Il fronte ospita un display AMOLED piatto con cornici simmetriche ultra-sottili da 1,15 mm, progettate per massimizzare l'area visiva. La superficie anteriore è protetta da un vetro rinforzato (al momento della scrittura della recensione non sappiamo di che tipo) e integra la fotocamera frontale da 50 MP in un foro centrato nella parte superiore del pannello.

L'OPPO Find X9 Pro adotta un design abbastanza derivativo, con linee prevalentemente piatte e una scocca costruita in vetro e alluminio. Il dispositivo misura 161,26 × 76,46 × 8,25 mm e ha un peso di 224 grammi, valori che lo collocano nella media superiore dei dispositivi flagship di pari categoria, ma per spessore risulta leggermente più sottile (camere escluse) rispetto a un dispositivo molto compatto come il Pixel 9a di Google, nonostante una batteria ultra capiente (pur non raggiungendo i livelli dei vari Air o Edge).

Il supporto simultaneo a Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid permette la riproduzione fedele di contenuti ad alta gamma dinamica, con copertura 100% dello spazio colore DCI-P3 e profondità colore a 10 bit. In termini di fedeltà cromatica, queste specifiche collocano il pannello tra quelli migliori per l'uso multimediale e per la visione di contenuti professionali . Le cornici simmetriche da 1,15 mm e la superficie completamente piatta favoriscono poi un uso uniforme dello schermo, sia per attività quotidiane sia per editing o visione video, riducendo al minimo riflessi e distorsioni ottiche ai bordi.

La luminosità di picco dichiarata è di 3.600 nit , un valore attualmente tra i più elevati nel settore che permette di non avere problemi di leggibilità in praticamente qualsiasi situazione. Bene anche la gestione della luminosità minima (1 nit) e il PWM dimming a 2160 Hz sotto i 70 nit, che testimoniano una discreta attenzione al comfort visivo, riducendo lo sfarfallio percepibile a occhio nudo in ambienti scuri.

Il pannello dell'OPPO Find X9 Pro è un AMOLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 2772 × 1272 pixel (450 ppi) e rapporto d'aspetto 20:9. Si tratta di un display con tecnologia LTPO a frequenza variabile da 1 a 120 Hz , soluzione che consente di adattare dinamicamente il refresh rate in base ai contenuti, riducendo il consumo energetico nelle situazioni statiche.

Fotocamere

Dal punto di vista fotografico, la combinazione dei sensori - in particolare il Sony LYT-828 principale e il teleobiettivo Hasselblad da 200 MP con zoom nativo a 3x - permette una gestione avanzata delle immagini in condizioni variabili di luce e una notevole capacità di zoom digitale, con supporto al video 4K 120 FPS Dolby Vision HDR. La presenza del sensore multispettrale regala poi una riproduzione cromatica più accurata rispetto alla media.

Il teleobiettivo regala degli scatti interessanti anche al chiuso, con crop a 6X

Va poi notato che il sensore della camera principale 1/1,28″ è relativamente grande per uno smartphone e questo elemento si nota specialmente in condizioni di scarsa luce; viene invece sacrificato un po' quello dell'ultra-wide: con autofocus e 50 MP è una scelta che punta verso una maggiore versatilità, ma le dimensioni sono inferiori a quelle del principale e perde un po' di qualità negli scatti al chiuso e di notte.

L'app fotocamera ha molte opzioni e personalizzazioni: oltre a offrire diverse focali via software, che vanno dai 15 ai 140 mm con relativi crop, ha una modalità Master (pro) che permette di salvare scatti in diversi formati e con opzioni manuali. La modalità Hasselblad ad alta risoluzione invece, permette di sfruttare l'intera risoluzione dei sensori imitando gli obiettivi della compagnia svedese, permettendoci scatti nei ritratti con effetti bokeh più particolari di quelli dell'opzione foto standard. Questi comunque, rimangono buoni con tutti i sensori, compreso quello frontale. Quest'ultimo però fatica molto in condizioni di scarsa luminosità e l'IA interviene massicciamente compensando con brutti artefatti grafici.

Altro scatto a 6x realizzato in condizioni abbastanza complesse senza alcuna fatica

Gli scatti sono molto buoni, dettagliati e con una resa cromatica realistica. Il teleobiettivo, in particolare, ci ha impressionato, diventando rapidamente la nostra opzione preferita, anche grazie a una messa a fuoco perfetta già a 10 cm dal soggetto.

Nulla da dire anche sulla registrazione video: qui il Dolby Vision HDR in 4K a 60 FPS è supportato da tutti i sensori, inclusa la fotocamera frontale. Con quelle posteriori si arriva a 4K e 120 FPS sempre con HDR; per video in movimento invece, la stabilizzazione è supportata in 1080p con la fotocamera frontale, ma si spinge fino all'Ultra HD a 60 FPS con tutti i sensori posteriori. Per i professionisti, poi, tramite "Camera > Altro > Video Pro" si accede alla registrazione in formato LOG, dove si può attivare anche l'anteprima LUT, mantenendo la massima gamma dinamica.