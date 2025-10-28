Battlefield 6 è ancora primo nella classifica Steam, ARC Raiders quinto grazie alle prenotazioni

La classifica Steam è ancora dominata da Battlefield 6: lo sparatutto prodotto da Electronic Arts mantiene la vetta, seguito da Dispatch e dal fenomeno del momento, RV There Yet?, che debutta in terza posizione.

Battlefield 6 Dispatch RV There Yet? Escape From Duckov ARC Raiders Steam Deck Football Manager 26 Jurassic World Evolution 3 The Outer Worlds 2 EA SPORTS FC 26

Ottimo il quarto posto di Escape From Duckov, che guadagna una posizione, mentre ARC Raiders è quinto grazie alle prenotazioni: lo sparatutto di Embark Studios sarà disponibile a partire dal 30 ottobre e siamo curiosi di vedere cosa riuscirà a fare.

A chiudere la top 10 troviamo Football Manager 26, Jurassic World Evolution 3 e The Outer Worlds 2, con EA Sports FC 26 che si piazza decimo dopo essere risalito fino alla seconda posizione nel corso della scorsa settimana.