Battlefield 6 è ancora primo nella classifica Steam, ARC Raiders quinto grazie alle prenotazioni

Battlefield 6 ha mantenuto il comando della classifica Steam, mentre ARC Raiders ha debuttato in quinta posizione grazie alle prenotazioni: vediamo la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/10/2025
La classifica Steam è ancora dominata da Battlefield 6: lo sparatutto prodotto da Electronic Arts mantiene la vetta, seguito da Dispatch e dal fenomeno del momento, RV There Yet?, che debutta in terza posizione.

  1. Battlefield 6
  2. Dispatch
  3. RV There Yet?
  4. Escape From Duckov
  5. ARC Raiders
  6. Steam Deck
  7. Football Manager 26
  8. Jurassic World Evolution 3
  9. The Outer Worlds 2
  10. EA SPORTS FC 26

Ottimo il quarto posto di Escape From Duckov, che guadagna una posizione, mentre ARC Raiders è quinto grazie alle prenotazioni: lo sparatutto di Embark Studios sarà disponibile a partire dal 30 ottobre e siamo curiosi di vedere cosa riuscirà a fare.

Il trailer di lancio di ARC Raiders ci ricorda che presto sarà disponibile su PS5, Xbox e PC Il trailer di lancio di ARC Raiders ci ricorda che presto sarà disponibile su PS5, Xbox e PC

A chiudere la top 10 troviamo Football Manager 26, Jurassic World Evolution 3 e The Outer Worlds 2, con EA Sports FC 26 che si piazza decimo dopo essere risalito fino alla seconda posizione nel corso della scorsa settimana.

E ora c'è anche Battlefield REDSEC

Come avrete visto, a partire da oggi è disponibile anche Battlefield REDSEC, un battle royale free-to-play che utilizza l'impianto di Battlefield 6 per coinvolgerci in entusiasmanti scontri aperti a un massimo di cento partecipanti, con le meccaniche che questo sottogenere ha ormai consolidato.

Il debutto di REDSEC andrà a incidere sulle vendite future di Battlefield 6? La classifica della prossima settimana probabilmente ci fornirà qualche indizio in proposito, anche se i due prodotti sono stati immaginati come sinergici.

