Battlefield 6 è ancora primo nella classifica Steam, ARC Raiders quinto grazie alle prenotazioni

La classifica Steam è ancora dominata da Battlefield 6: lo sparatutto prodotto da Electronic Arts mantiene la vetta, seguito da Dispatch e dal fenomeno del momento, RV There Yet?, che debutta in terza posizione.
- Battlefield 6
- Dispatch
- RV There Yet?
- Escape From Duckov
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Football Manager 26
- Jurassic World Evolution 3
- The Outer Worlds 2
- EA SPORTS FC 26
Ottimo il quarto posto di Escape From Duckov, che guadagna una posizione, mentre ARC Raiders è quinto grazie alle prenotazioni: lo sparatutto di Embark Studios sarà disponibile a partire dal 30 ottobre e siamo curiosi di vedere cosa riuscirà a fare.
A chiudere la top 10 troviamo Football Manager 26, Jurassic World Evolution 3 e The Outer Worlds 2, con EA Sports FC 26 che si piazza decimo dopo essere risalito fino alla seconda posizione nel corso della scorsa settimana.
E ora c'è anche Battlefield REDSEC
Come avrete visto, a partire da oggi è disponibile anche Battlefield REDSEC, un battle royale free-to-play che utilizza l'impianto di Battlefield 6 per coinvolgerci in entusiasmanti scontri aperti a un massimo di cento partecipanti, con le meccaniche che questo sottogenere ha ormai consolidato.
Il debutto di REDSEC andrà a incidere sulle vendite future di Battlefield 6? La classifica della prossima settimana probabilmente ci fornirà qualche indizio in proposito, anche se i due prodotti sono stati immaginati come sinergici.