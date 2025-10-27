1

Il trailer di lancio di ARC Raiders ci ricorda che presto sarà disponibile su PS5, Xbox e PC

Lo sparatutto multiplayer ARC Raiders ormai è vicinissimo al debutto su PS5, Xbox e PC: guardiamo il trailer di lancio.

27/10/2025
Ormai mancano davvero pochissimi giorni al debutto di ARC Raiders su PS5, Xbox Series X|S e PC. A ricordarcelo è anche il team di sviluppo di Embark Studios, che nel pomeriggio ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale, visibile qui sotto.

Il filmato dà appuntamento ai giocatori al prossimo 30 ottobre, mostrando un mix di sequenze cinematografiche e scene di gameplay dal ritmo serrato, in cui i Raider affrontano droni volanti, unità meccaniche corazzate e ambienti ostili.

Un extraction shooter in un futuro post-apocalittico

ARC Raiders è uno sparatutto PvPvE a estrazione, in cui ogni partita rappresenta una missione ad alto rischio. Come da tradizione del genere, si entra in una mappa condivisa per affrontare sia altri giocatori che nemici controllati dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è raccogliere risorse, completare incarichi e raggiungere un punto di estrazione prima di essere eliminati.

La storia è ambientata in un futuro post-apocalittico, dove l'umanità è minacciata da una forza meccanizzata nota come ARC. I giocatori impersonano i Raider, combattenti incaricati di esplorare la "Superficie" per sopravvivere, collaborare e contendere il bottino in un mondo ostile e imprevedibile.

Come già accennato in apertura, il gioco sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC al prezzo di 39,99 euro per la standard edition e di 59,99 euro per la Deluxe Edition, che include una serie di contenuti extra per la personalizzazione del personaggio e 2.400 Raider Tokens.

