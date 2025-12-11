Da Sea of Thieves ad Arc Raiders: dove l'arma più forte è la nostra voce

Sono felicissimo del successo di Arc Raiders , gioco che ho sempre sostenuto fin dalle prime presentazioni. Mi spiace però notare come si stia facendo strada l'erronea convinzione che questo sia il primo titolo ad utilizzare la voce degli utenti come strumento di gioco. Non è così e sono più di sei anni che cerco di dirvelo, scrivendo articoli, e dimostrarlo, in live su Twitch. Lo faccio dal debutto di Sea of Thieves e della sua rivoluzionaria chat di prossimità, ma effettivamente non c'è gioco online, anche più avanti negli anni, che abbracciando questa funzione non ne abbia in qualche modo stra-beneficiato.

Senti chi parla

Il primo a mettere la voce dei giocatori in primo piano è stato forse Day Z, che per questo motivo acquistai senza pensarci due volte. Il gioco non ha mai trovato una quadra, e oramai non la troverà più, ma quella funzione lo rendeva davvero speciale, rivoluzionario. Prima di lui altri giochi hanno sfruttato questa caratteristica, ma in modo diverso, Halo 2 già aveva la chat di prossimità, lo stesso Arma, ma con Day Z la voce non serviva soltanto ad organizzare, chiamare o avvertire, aveva invece un ruolo ben più importante e poteva essere utilizzata per fare amicizia, spaventare, addirittura "leggere" le future azioni di un altro utente. Lo stesso poteva avvenire con PUBG, ma in questo caso la funzione non è stata sfruttata a fondo rimanendo in secondo piano.

Se si parla di chat di prossimità, Sea of Thieves è l'esempio migliore in circolazione

Il problema della chat di prossimità è che se la inserisci, offrendole anche un ruolo importante nel gameplay, poi non sei più libero di tirarti indietro. E in un contesto dove i videogiochi ti censurano i nomi anche in single player, ci vuole un certo coraggio a permettere a tutti di parlarsi contro. Un gigante dell'intrattenimento elettronico oggigiorno non vuole vedere su YouTube clip del suo prodotto di punta dove due team si prendono a male parole senza nessun filtro e in totale libertà. Forse è per questo che tale funzione è stata tenuta così nascosta, almeno fino a quando Rare ci ha praticamente costruito un gioco attorno chiamato Sea of Thieves. È lui il re assoluto, il gioco che ha utilizzato la voce per portare avanti un'esperienza che per certi versi ha avuto i contorni di un esperimento sociale, come adesso si dice anche di Arc Raiders.