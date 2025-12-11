Il nuovo Tomb Raider potrebbe essere stato svelato in anticipo con un leak, sarebbe un remake

Siamo ormai a poche ore dai The Game Awards 2025 e ovviamente si scatenano le voci di corridoio sui contenuti dell'evento: in questo caso ci troviamo di fronte al presunto leak del nuovo Tomb Raider, nientemeno, di cui sarebbe emerso il titolo e anche qualche immagine.

Il gioco in questione sarebbe intitolato Tomb Raider: Legacy of Atlantis e sembrerebbe essere un remake del primo capitolo, ma ovviamente va preso tutto con le pinze considerando che le immagini trapelate, a quanto pare appartenenti a un trailer di presentazione, sono decisamente confuse.

Quest'anno poi, con il rampante uso dell'intelligenza artificiale, diventa davvero difficile stabilire la veridicità delle informazioni, dunque invitiamo a prendere il tutto come una semplice voce di corridoio non necessariamente verosimile.