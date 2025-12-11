Il nuovo Tomb Raider potrebbe essere stato svelato in anticipo con un leak, sarebbe un remake

Siamo ormai a poche ore dai The Game Awards 2025 e ovviamente si scatenano le voci di corridoio sui contenuti dell'evento: in questo caso ci troviamo di fronte al presunto leak del nuovo Tomb Raider, nientemeno, di cui sarebbe emerso il titolo e anche qualche immagine.
Il gioco in questione sarebbe intitolato Tomb Raider: Legacy of Atlantis e sembrerebbe essere un remake del primo capitolo, ma ovviamente va preso tutto con le pinze considerando che le immagini trapelate, a quanto pare appartenenti a un trailer di presentazione, sono decisamente confuse.
Quest'anno poi, con il rampante uso dell'intelligenza artificiale, diventa davvero difficile stabilire la veridicità delle informazioni, dunque invitiamo a prendere il tutto come una semplice voce di corridoio non necessariamente verosimile.
Un remake del primo capitolo?
Sappiamo che Tomb Raider sarà presente ai The Game Awards 2025, considerando che lo stesso account ufficiale dell'evento ha riferito dell'annuncio in arrivo attraverso un messaggio via social, sebbene non sia chiaro se sia destinato ad essere il nuovo capitolo videoludico della serie maggiore o qualche altra iniziativa legata al franchise.
Ci saranno dunque informazioni ufficiali in arrivo su Tomb Raider nelle prossime ore, cosa che mette in evidenza questa voce di corridoio come particolarmente interessante.
Secondo quanto riferito, Tomb Raider: Legacy of Atlantis dovrebbe essere un remake del primo capitolo, e dovrebbe essere presentato con un trailer, dal quale sono emerse anche alcune immagini come quelle visibili a questo indirizzo, ma la questione è tutta da verificare.
Nel frattempo, sarebbe emersa la presunta copertina, che riportiamo qui sopra, con il nuovo design di Lara Croft, a dire il vero un po' differente da quella mostrata in precedenza dal sito ufficiale di Crystal Dynamics, cosa che getta ulteriori dubbi su tutta la questione, ma non resta che attendere questa notte per saperne di più.