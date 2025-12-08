Il nuovo Tomb Raider sarà annunciato ai The Game Awards 2025

La conferma arriva dall'account X ufficiale della manifestazione, che ha pubblicato un'immagine con la silhouette della celebre esploratrice armata delle sue iconiche pistole. Un piccolo assaggio in vista dell'evento, fissato per le 01:30 italiane della notte tra l'11 e il 12 dicembre .

I dettagli ufficiali e le ultime voci di corridoio

I lavori su un nuovo Tomb Raider erano stati annunciati già nel 2022 da Crystal Dynamics, con la conferma che il progetto sarebbe stato sviluppato in Unreal Engine 5 e pubblicato da Amazon Games. Si tratta del primo capitolo inedito dopo Shadow of the Tomb Raider del 2018 e promette di rilanciare Lara Croft con un'avventura che offrirà "innumerevoli possibilità di esplorazione, rompicapi complessi e una grande varietà di nemici da affrontare".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dal 2022 a oggi non sono arrivate molte novità ufficiali, se non la notizia dei recenti licenziamenti in casa Crystal Dynamics. In compenso, diverse voci di corridoio hanno alimentato l'attesa anticipando alcuni presunti dettagli sul gioco, chiaramente da prendere con le pinze. Secondo un rumor, la nuova Lara sarà più sfaccettata e convincente rispetto alla trilogia precedente, con una trama che ruoterà attorno ad antiche rovine in India legate all'imperatore Ashoka, le cui reliquie garantirebbero dei poteri immensi. Si parla inoltre di una campagna che attraverserà ambientazioni molto diverse tra loro: dalle distese sabbiose ai picchi innevati, passando per fitte giungle e dirupi imponenti.