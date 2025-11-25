Dove sarà ambientato il nuovo Tomb Raider? Spuntano diversi rumor sull'avventura di Lara Croft

Un leaker ha riportato diversi rumor sul nuovo Tomb Raider, rivelando quella che dovrebbe essere l'ambientazione del prossimo capitolo delle avventure di Lara Croft prodotto da Amazon, ma non solo.

Stando a queste informazioni, che vanno ovviamente prese con le pinze, Crystal Dynamics starebbe puntando a raccontare una Lara più complessa, sfaccettata e convincente rispetto a quella che abbiamo conosciuto nella trilogia reboot, all'apice della sua carriera e consapevole delle proprie capacità.

La trama del nuovo Tomb Raider dovrebbe, secondo i rumor, ruotare attorno a un cataclisma che colpisce improvvistamente il nord dell'India, portando alla luce antiche rovine legate all'imperatore Ashoka e ai suoi leggendari manufatti: reliquie che sarebbero in grado di conferire un potere sconfinato a chi le possiede.

Lara dovrà vedersela stavolta con la Society of Raiders, un'organizzazione senza scrupoli, determinata a mettere le mani su questi preziosi oggetti avvalendosi dell'aiuto di mercenari e cacciatori indipendenti.