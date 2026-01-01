Story of Seasons: Grand Bazaar per PS5 e Xbox Series X|S è stato classificato a Taiwan

Story of Seasons: Grand Bazaar ha riscosso un certo successo su Nintendo Switch, Switch 2 e PC e, a quanto pare, presto potrebbe arrivare anche sulle console di Sony e Microsoft. La Taiwan Digital Game Rating Committee ha infatti classificato le versioni PS5 e Xbox Series X|S del titolo di Marvelous.
La classificazione è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e non è raro che un gioco compaia nei database degli enti regolatori prima dell'annuncio ufficiale. Quando succede, di solito l'annuncio non tarda ad arrivare, quindi restiamo in attesa di conferme.
Cos’è Story of Seasons: Grand Bazaar?
Pubblicato lo scorso 25 agosto, Story of Seasons: Grand Bazaar è il remake di Harvest Moon: Grand Bazaar, uscito originariamente su Nintendo DS nel 2010. Vestiamo i panni di un giovane contadino appena arrivato a Zephyr Town, un villaggio tranquillo e colorato dove coltiviamo campi, alleviamo animali, raccogliamo risorse e costruiamo la nostra routine quotidiana.
Come negli altri episodi, possiamo stringere amicizie, partecipare agli eventi stagionali e migliorare la nostra fattoria. Questo capitolo si distingue però per il bazar settimanale: invece di vendere automaticamente i prodotti, dobbiamo allestire il nostro stand, attirare clienti e competere con altri mercanti. Il successo del bazar fa crescere il villaggio e sblocca nuove opportunità.
Il titolo ha conquistato le classifiche di vendita di settembre dell'eShop di Nintendo Switch e, in generale, sembra aver riscosso un ottimo successo commerciale, con Marvelous che a metà settembre ha festeggiato il traguardo delle 500.000 copie vendute.