Story of Seasons: Grand Bazaar per PS5 e Xbox Series X|S è stato classificato a Taiwan

Story of Seasons: Grand Bazaar ha riscosso un certo successo su Nintendo Switch, Switch 2 e PC e, a quanto pare, presto potrebbe arrivare anche sulle console di Sony e Microsoft. La Taiwan Digital Game Rating Committee ha infatti classificato le versioni PS5 e Xbox Series X|S del titolo di Marvelous.

La classificazione è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e non è raro che un gioco compaia nei database degli enti regolatori prima dell'annuncio ufficiale. Quando succede, di solito l'annuncio non tarda ad arrivare, quindi restiamo in attesa di conferme.