Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto davvero bene, come annunciato da Marvelous

Marvelous ha annunciato che Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto più di 500.000 unità , tra copie fisiche e digitali. Il dato fa riferimento al mercato globale. Il gioco è uscito il 27 agosto 2025 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (è acquistabile su Steam), quindi parliamo di vendite davvero freschissime e relative a un periodo molto breve.

Un ottimo risultato

Per celebrare il traguardo, Marvelous ha anche pubblicato un'illustrazione speciale, che vi proponiamo qui di seguito:

Illustrazione che celebra le vendite di Story of Seasons: Grand Bazaar

Un tempo il bazar di Zefiria era un luogo leggendario: mercanti e viaggiatori giungevano da ogni angolo del mondo per ammirarne la ricchezza e l'abbondanza di merci. Oggi, invece, le sue vie sono silenziose e invase dalle erbacce. Indovinate a chi tocca riportarlo alla gloria del passato?

Questa è, a grandi linee, la storia di Story of Seasons: Grand Bazaar. Nel corso del gioco, bisogna prendersi cura degli animali, coltivare i campi e preparare deliziosi manicaretti da vendere ai clienti. Più l'attività diventerà redditizia, più si sbloccherano nuovi strumenti e nuovi prodotti da vendere, con i ricavi che potranno essere investiti per migliorare la fattoria. Insomma, è un titolo che guarda molto alla serie Harvest Moon, ma anche a titoli più recenti come Stardew Valley.