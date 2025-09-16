Capcom ha lanciato dei saldi su Steam per il Tokyo Game Show 2025

Il Tokyo Game Show 2025 sta per arrivare e l'editore giapponese Capcom ha deciso di festeggiarlo lanciando una tornata di saldi su Steam, relativa a una manciata di titoli, che possono essere acquistati con sconti interessanti. Si tratta anche di un'ottima occasione per ricordare i suoi giochi in arrivo. Ma andiamo con ordine.
Le offerte
Tra i titoli in offerta troviamo la Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, di cui è stato annunciato anche l'ottimo risultato in termini di vendite. Potete acquistarla per 29,99 euro invece di 49,99 euro (-40%).
Se vi piacciono i picchiaduro a incontri, sappiate che ci sono sconti anche sulle raccolte Capcom Fighting Collection: la prima costa 14,99 euro invece di 29,99 euro (-50%), la seconda 29,99 euro invece di 39,99 euro (-25%). Volendo è possibile prenderle in bundle per 38,99 euro invece di 59,99 euro (-35%).
Ma non finisce qui, perché potete portarvi a casa Street Fighter V per 9,99 euro invece di 19,99 euro (-50%), i Monster Hunter Stories al 50% di sconto e le raccolte dei Megaman al 67% di sconto.
Come detto, i saldi sono un'ottima occasione anche per ricordare i giochi di Capcom in arrivo nei prossimi mesi e metterli nella Lista dei Desideri: Resident Evil Requiem, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword e Monster Hunter Stories 3.
Cosa manca? Ma il link alla pagina dei saldi di Capcom su Steam. Ecco, ora c'è davvero tutto.