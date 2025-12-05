2

Capcom annuncia il Monster Hunter Showcase con data e ora: ecco quali giochi saranno mostrati

Il Monster Hunter Showcase è dietro l'angolo e Capcom ha svelato qual è la data e l'orario in cui andrà in onda: vediamo anche quali sono i videogiochi che riceveranno spazio durante la preparazione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/12/2025
Due Rathalos in Monster Hunter Showcase

Capcom ha annunciato il nuovo Monster Hunter Showcase per il mese di dicembre 2025. L'annuncio è avvenuto con un breve teaser trailer, che potete vedere poco sotto.

La data dello show è l'8 dicembre, precisamente alle 23:00, ora italiana.

Il teaser trailer del Monster Hunter Showcase

Il Monster Hunter Showcase si focalizzerà su due videogiochi: Monster Hunter Wilds e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che sarà disponibile dal 13 marzo su PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S.

Secondo quanto indicato dalla descrizione ufficiale del video, le novità su Monster Hunter Wilds si focalizzeranno unicamente sul Title Update 4, che ricordiamo è un contenuto gratuito. Per quanto riguarda invece Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ci saranno "nuove informazioni". Non sappiamo altro, purtroppo, ma supponiamo che verranno svelati nuovi personaggi, ambientazioni o meccaniche di gioco: oramai sappiamo già molto di questo GDR, quindi non crediamo sarà nulla di sorprendente.

Se volete alcune anticipazioni su quanto sarà mostrato al Monster Hunter Showcase riguardo a Wilds, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata ai nuovi potenziamenti endgame del Title Update 4 e su come prepararsi al Gogmazios.

Parlando invece di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ricordiamo che lo abbiamo provato.

#Capcom
Segnalazione Errore
