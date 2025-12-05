Capcom annuncia il Monster Hunter Showcase con data e ora: ecco quali giochi saranno mostrati

Capcom ha annunciato il nuovo Monster Hunter Showcase per il mese di dicembre 2025. L'annuncio è avvenuto con un breve teaser trailer, che potete vedere poco sotto.
La data dello show è l'8 dicembre, precisamente alle 23:00, ora italiana.
Il Monster Hunter Showcase è dietro l'angolo e Capcom ha svelato qual è la data e l'orario in cui andrà in onda: vediamo anche quali sono i videogiochi che riceveranno spazio durante la preparazione.
