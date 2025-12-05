L'uscita della 1.0 di Path of Exile 2 richiederà più tempo del previsto, ma il team non vuole cadere nel 2027

In precedenza sapevamo che il periodo di uscita al quale il team puntava era marzo 2026, ma pare proprio che gli autori diano già per scontato che non faranno in tempo e che l'attesa sarà più lunga del previsto .

Le parole del game director di Path of Exile 2

Parlando con Eurogamer.net, il game director Jonathan Rogers ha affermato di recente: "Sono alquanto sicuro che non andremo oltre la fine del 2026, ma come ho detto, non voglio mai fare promesse definitive; ma non credo che il gioco sarà pronto entro marzo. Vedremo".

Ha anche spiegato: "Non ho un periodo di uscita sicuro ma certamente non voglio [pubblicare la 1.0] dopo la fine dell'anno. Ovviamente stiamo cercando di arrivarci il più velocemente possibile, ma certamente non voglio spostarla al 2027".

I problemi che Path of Exile 2 sta affrontando sono molteplici: la campagna, i cambiamenti al bilanciamento e i contenuti dell'endgame. Per il momento sono pronti quattro parti della campagna, su un totale di sei. Si tratta di sezioni massicce che richiedono tempo per essere messe alla prova. Inoltre, Rogers afferma che il bilanciamento e l'endgame devono essere di qualità prima che il gioco arrivi alla 1.0. In breve, gli autori hanno molto di cui preoccuparsi e pare un bene che vogliano prendersi il tempo necessario.

Nel mezzo, inoltre, Path of Exile 2 riceverà vari aggiornamenti con relativi contenuti: il 12 dicembre otterremo una nuova classe, una nuova lega e vari miglioramenti alle prestazioni (soprattutto su console).