Elon Musk è stato sconfitto all'inizio di Path of Exile 2 in diretta streaming

Elon Musk è stato sconfitto da uno dei primi boss di Path of Exile 2 in diretta streaming, per via della difficoltà eccessiva e del lag... proprio mentre cercava di dimostrare la grande stabilità della connessione garantita dal suo sistema Starlink.

Determinato a riguadagnare in qualche modo la credibilità perduta in ambito gaming, quando si è diffusa la notizia che pagava delle persone perché facessero salire di livello i suoi personaggi, per poi vantarsi di risultati che non aveva ottenuto davvero, Musk si è reso protagonista di una diretta streaming alquanto bizzarra.

L'attuale capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa per il governo Trump ha pensato bene di trasmettere la sua partita a Path of Exile 2 mentre si trovava in volo, appunto per dimostrare la qualità della connessione fornita dalla rete satellitare Starlink, andando avanti per quasi due ore e inanellando morti a ripetizione.

Le ripetute sconfitte erano principalmente dovute al fatto che Musk si è intestardito nel selezionare il livello di difficoltà hardcore, con morte permanente, mentre nel corso della diretta la sua chat si è trasformata in un'ecatombe di insulti, accuse e persino messaggi che richiamavano questioni personali.