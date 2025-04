Due vecchi capitoli di Call of Duty starebbero per tornare in nuove versioni

Call of Duty è una saga di sparatutto nota soprattutto per i suoi capitoli annuali. Activision però ama sfruttare i vecchi titoli e riproporli dopo alcuni anni dalla pubblicazione.

I dettagli sulla classificazione di Call of Duty

Le classificazioni delle edizioni cross-gen di "MW2" e "MW3" - Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Modern Warfare 3 - sono apparse online.

Entrambi i giochi hanno ricevuto la classificazione australiana MA 15+ (simile al nostro PEGI 18+). Sono stati classificati il 3 aprile, con "MW2" specificamente indicato come edizione cross-gen per PS5. La voce "MW3" non menziona specificamente PS5, ma è anch'essa indicata come cross-gen.

Non sono stati rivelati altri dettagli sui giochi, a parte il fatto che sono di Activision Blizzard e che la data di produzione è fissata per il 2025. Anche se non è stato esplicitamente chiarito o confermato che questi due titoli sono riedizioni o rimasterizzazioni degli originali MW2 e 3 del 2009 e del 2011, il fatto che si utilizzi i numeri "2" e "3" invece dei numeri romani usati dai moderni reboot di Modern Warfare fa pensare che si tratti di nuove versioni dei titoli dell'era Xbox 360 e PS3.

In altre parole, l'idea è che sia qualcosa di simile a Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered del 2016. Ricordiamo che sia il multiplayer che la campagna di MW2 sono già stati ricreati in una nuova versione, anche se non sono disponibili insieme come pacchetto completo. Una versione rimasterizzata della campagna di MW2 è stata pubblicata nel 2020 senza il multiplayer. Tuttavia, Modern Warfare III del 2023 presentava i rifacimenti di tutte le mappe multigiocatore dell'originale MW2, elementi che potrebbero essere utilizzati in una rimasterizzazione.

Vedremo cosa sarà annunciato da Activision Blizzard al riguardo.