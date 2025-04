Call of Duty: Black Ops 6 presenta le prime mappe multiplayer della Stagione 3

Call of Duty: Black Ops 6 ha presentatoo le prime mappe multiplayer della Stagione 3, ovverosia Firing Range, Barrage e Nomad: tre scenari di grande spessore, capaci di dar vita a scontri spettacolari e di prestarsi ad approcci differenti.

Firing Range torna con una versione rimasterizzata che non mancherà di entusiasmare i fan della serie Call of Duty: la struttura è quella che i veterani ricordano, con una via centrale perfetta per gli scontri a fuoco e punti di controllo strategici come la Tower e i piani alti della Shoot House e del Garage.

I bersagli mobili, che oscillano su binari dietro l'Office e in altri angoli della mappa, aggiungono un tocco di dinamismo mentre si ricaricano le munizioni. Per chi preferisce evitare la carneficina centrale, c'è sempre la Dirt Road: una via laterale apparentemente più tranquilla, ma tutt'altro che sicura.

Barrage si presenta invece come una mappa inedita, ambientata in un Vietnam del 1968 devastato dal conflitto. Il terreno è stato spianato per ospitare una batteria d'artiglieria in piena attività, tra edifici semidistrutti e nuove linee di tiro che si aprono tra le macerie.

I cecchini si affrontano tra la Watchtower, l'Overlook e il secondo piano del Command Center, mentre chi preferisce il contatto diretto troverà pane per i suoi denti nei Gun Pits e attorno al gigantesco Tree Crusher.