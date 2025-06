Call of Duty: Black Ops 6 mostra le mappe della Stagione 4 Reloaded

Il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6 presenta le mappe multiplayer della Stagione 4: Reloaded, ovverosia Fringe ed Eclipse: due scenari agli antipodi, il primo un tributo al passato della serie e il secondo del tutto inedito, ma ugualmente efficaci.

Originariamente apparsa in Call of Duty: Black Ops 3, Fringe fa il suo ritorno in Black Ops 6 con un restyling che la adatta perfettamente alle meccaniche e all'estetica della nuova generazione, portandoci nel cuore della Rolling Hills Distillery per una cerimonia d'inaugurazione pronta a esplodere.

Disegnata per fare da sfondo a entusiasmanti scontri sei-contro-sei, Fringe è dotata di piani alti che consentono un approccio al combattimento dalla distanza, ma anche zone particolarmente esposte e pericolose, che dovremo attraversare a gran velocità sperando di non essere colpiti.

Non mancano sezioni ideali per le battaglie ravvicinate, collocate al centro della mappa e pronte ad accogliere scontri serrati e imprevedibili, dove la rapidità e la precisione saranno ancor più fondamentali per spuntarla.