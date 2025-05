Le mappe multiplayer della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 presentate in video

Activision ha pubblicato un trailer per presentare le mappe multiplayer della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6, nello specifico i tre scenari che troveremo già a partire dal 29 maggio: Fugitive, Shutdown e Blitz.

Fugitive ci porterà nella prigione dove Stitch è detenuto, in Islanda: si tratta di una mappa di medie dimensioni ma dal layout complesso, costruita su più livelli e ricca di passaggi secondari, zipline e aree esterne come Checkpoint, Courtyard e Recreation Yard.

"Sebbene l'area sembri più piccola del previsto a un primo sguardo alla minimappa, l'intricata struttura del carcere offre scorciatoie e pericoli a ogni angolo", si legge nel briefing ufficiale. Le celle aperte al piano superiore sono terreno fertile per le imboscate: fate attenzione a ogni angolo.

Shutdown è ambientata durante la fase preparatoria alla fuga di Stitch: per liberare l'ex agente, Adler e compagni devono prima spegnere l'energia elettrica in un sito segreto, dando il via a un'incursione all'interno di una centrale idroelettrica islandese costruita su un terreno vulcanico.

La mappa è di dimensioni ridotte, pensata per scontri 6v6 serrati, e si articola attorno all'edificio centrale del Turbine, ormai in rovina. È possibile tuffarsi nella Sluice per raggiungere il lago a sud o prendere posizione presso il container rosso per colpire dalla distanza.