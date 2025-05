Dragon Quest 3 HD-2D Remake riceve un update con correzioni e short-cut per incantesimi e abilità

Square Enix ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Dragon Quest 3 HD-2D Remake, che include correzioni, modifiche al bilanciamento e anche una nuova funzionalità per assegnare abilità e incantesimi a dei tasti a scelta.

La patch in question è la 1.1.0.0 per PS5, Xbox e Nintendo Switch e la 1.2.0.0 per la versione PC in vendita su Steam e Microsoft Store. Tra le novità è stata aumentata la velocità di movimento quando si viaggia in barca o usando Ramia e delle modifiche generali per rendere gli spostamenti più veloci e piacevoli.