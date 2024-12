Il padre dei giochi di ruolo giapponesi ha invitato a far giocare Dragon Quest III HD-2D Remake ai figli

In risposta al successo globale di Dragon Quest III HD-2D Remake , che ha superato i 2 milioni di copie vendute, Yuji Horii, il creatore della serie , ha scritto su X invitando i giocatori a condividere l'esperienza con altre persone. In particolare, ha incoraggiato chi lo ha già completato a prestare la propria copia ai figli o a chi non ci ha giocato, in modo che anche loro possano vivere l'epica avventura.

Altruismo

Leggiamo cosa ha scritto: "Non potrei essere più felice che così tante persone stiano giocando a questo titolo. Il remake è molto più accessibile rispetto all'originale, quindi, se lo avete già completato, per favore prestate il gioco a chi non ha mai provato Dragon Quest o ai bambini più piccoli. Insegnate loro come giocare."

Il messaggio è stato elogiato dagli utenti per la sua genuinità e il suo altruismo. Un commentatore ha sottolineato quanto sia raro oggi sentire parlare di prestare i giochi, aggiungendo che le parole di Horii gli hanno riscaldato il cuore. Un altro utente ha raccontato che il termine "Catfly" è diventato il preferito del suo bambino di 5 anni grazie. Un altro ancora ha spiegato con affetto che il figlio di 8 anni sta lottando contro i boss della versione per Nintendo Switch, proprio come lui aveva fatto da bambino con la versione per Super Nintendo.

Insomma, vivere insieme ai figli delle esperienze videoludiche del passato può essere un ottimo modo per creare con loro un legame ancora più forte.

Dragon Quest III HD-2D Remake è stato un enorme successo, soprattutto in Giappone. Dall'annuncio di giugno fino al giorno del lancio, è rimasto costantemente tra i tre giochi più prenotati nel Paese. Dopo l'uscita a novembre, è diventato il terzo titolo con le migliori performance di sempre per Square Enix su Steam. Anche le versioni fisiche sono andate a ruba, in particolare quella per Nintendo Switch, che è ormai difficile da trovare nuova persino su grandi piattaforme come Amazon.jp. Dragon Quest III HD-2D Remake è ora disponibile su PC (Steam/Microsoft Store), Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S.