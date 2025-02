Dragon Quest III HD-2D Remake ha venduto più del previsto, dice Square Enix

È probabile che le vendite siano incrementate ulteriormente nei mesi successivi, considerando che Square Enix ha voluto comunque rimarcare come i risultati raggiunti da Dragon Quest III HD-2D Remake abbiano superato le aspettative della compagnia.

Lo scorso dicembre, Square Enix aveva riferito che Dragon Quest III HD-2D Remake aveva venduto più di 2 milioni di unità in tutto il mondo, ma nel frattempo il dato dovrebbe essere stato aggiornato ed è probabilmente aumentato, tuttavia non è stato reso pubblico ancora dal publisher.

Non sono stati diffusi dati precisi aggiornati, ma commentando i recenti risultati del trimestre fiscale, Square Enix ha riferito che Dragon Quest III HD-2D Remake ha venduto più del previsto , cosa che dimostra come l'operazione di rifacimento sia stata un successo.

L'operazione remake è stata un successo

Tutto quello che sappiamo, al momento, è che secondo il rapporto finanziario del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Square Enix, Dragon Quest III HD-2D Remake ha registrato vendite superiori a quelle inizialmente previste, il che ha contribuito a un considerevole aumento del reddito operativo.

A questo punto attendiamo eventuali dati aggiornati da parte dell'editore, in modo da avere un'idea più precisa di come stia andando il gioco in questione.

Se non altro, questo dovrebbe mettere al sicuro l'operazione di rifacimento anche degli altri capitoli, considerando che già il primo titolo lanciato è andato oltre a quanto il publisher si aspettasse.

Com'è stato spiegato in precedenza, Square Enix ha deciso di lanciare prima Dragon Quest III HD-2D Remake e poi i due capitoli precedenti per raccontare la storia in maniera cronologica, visto che la trilogia originale effettuava una sorta di sbalzo temporale.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake è previsto per il 2025, ma non c'è ancora una data di uscita definita.