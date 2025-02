AMD ha venduto più di 100 milioni di console in questa generazione, ma non è tutto merito di PS5 e Xbox

È stato un grande anno per AMD . I ricavi del quarto trimestre e dell'intero anno 2024 vantano entrate record sia per le divisioni di data center sia per quelle client, ovvero le CPU Ryzen che hanno superato Intel praticamente in tutti i settori.

Il resoconto finanziario dell'ultimo trimestre del 2024 di AMD

AMD ha annunciato ricavi record per il 2024, con una crescita del 24% anno su anno, raggiungendo i 7,7 miliardi di dollari. Questo successo è trainato principalmente dai segmenti Data Center e Client, che hanno visto una crescita significativa. Tuttavia, il segmento gaming ha registrato un calo del 59% anno su anno nel quarto trimestre, con ricavi pari a 563 milioni di dollari rispetto agli 1,4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2024.

L'infografica AMD per i dati finanziari del Q4 24, parte 1/2

Nonostante questo calo, AMD ha raggiunto un traguardo importante nel settore gaming: le spedizioni cumulative di unità semi-custom, utilizzate per alimentare console come PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam Deck, hanno superato i 100 milioni proprio nel corso quarto trimestre. Con le spedizioni cumulative di PS5 che hanno chiuso l'anno a 65 milioni, questo potrebbe far pensare che ci sono circa 35 milioni di sistemi Xbox in giro per il mondo. Ma è più probabilme che nel conteggio siano inclusi anche i PC handheld come Steam Deck.

L'amministratore delegato Lisa Su ha dichiarato che il calo dei ricavi nel settore gaming è dovuto alla normalizzazione delle scorte di canale e al ritorno a modelli di vendita storici. Per il futuro, AMD punta a rivolgersi al mercato enthusiast con la nuova architettura RDNA 4, che offre prestazioni di ray tracing migliorate e supporto per la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale.

L'infografica AMD per i dati finanziari del Q4 24, parte 2/2

Per il 2025, AMD prevede poi di unire Client e gaming in un unico segmento e stima ricavi per circa 7,1 miliardi di dollari, in aumento del 30% anno su anno, trainati dalla crescita del Data Center e dell'attività Client. Intanto AMD ha aggiornato i plugin per Unreal Engine 5.5 con Anti-Lag 2 e FSR 3.1.3.