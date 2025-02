AMD aggiorna i plugin per Unreal Engine 5.5 con Anti-Lag 2 e FSR 3.1.3

AMD ha annunciato la disponibilità di due nuovi plugin per Unreal Engine 5.5, focalizzati sulle tecnologie Anti-Lag 2 e FSR (FidelityFX Super Resolution).

L'aggiornamento Anti-Lag 2.0.2, pur non presentando novità rispetto alla versione 2.0.1 di ottobre, introduce proprio il supporto per Unreal Engine 5.5. Questa tecnologia mira a ridurre la latenza di input, un fattore cruciale per i giochi competitivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il secondo plugin introduce FSR 3.1.3 in Unreal Engine 5.5. Questa versione, arrivata a dicembre 2024, include correzioni di bug presenti nelle versioni precedenti e un nuovo supporto di pacing ibrido "pin lock" opzionale. Inoltre, offre agli sviluppatori un maggiore controllo sull'interpolazione dei frame grazie al parametro "r.FidelityFX.FI.UseDistortionTexture".