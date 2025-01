AMD parla delle Radeon RX 9070 e di FSR 4, svelando il mistero della conferenza al CES

Dopo la conferenza al CES che ha lasciato tutti allibiti, AMD ha parlato delle Radeon RX 9700 e di FSR 4, cercando di spiegare i motivi per cui durante la keynote non si è praticamente fatta menzione della nuova tecnologia né si è parlato nel dettaglio delle ultime GPU.

Stando a quanto riferito dall'azienda, le tempistiche della conferenza non erano sufficienti per poter presentare in maniera adeguata le Radeon RX 9070 e l'architettura RDNA 4, ma le nuove GPU dovrebbero fare il proprio debutto durante il primo trimestre e verrà dunque organizzato un evento a loro dedicato prima del lancio.

AMD ha spiegato che la nuova nomenclatura utilizzata per le sue schede video serve da una parte per raccordarle ai processori Ryzen della serie 9000 (ecco rivelato il motivo del "salto" da 7000 a 9000), dall'altra per fornire un confronto diretto con i modelli della concorrenza: da qui la scelta di utilizzare "9070" anziché "9700".