Ryzen AI 5 330: il nuovo chip AMD Zen 5 per sistemi ultra-efficienti con NPU da 50 TOPS

AMD ha annunciato un nuovo processore mobile pensato per i dispositivi più compatti e a basso consumo: si tratta del Ryzen AI 5 330, appartenente alla famiglia Krackan Point 2 . Il Ryzen AI 5 330 si distingue per una configurazione tecnica essenziale ma mirata, con l'integrazione di un modulo di calcolo per intelligenza artificiale in grado di raggiungere prestazioni paragonabili a quelle di modelli ben più avanzati.

Le specifiche di AMD Ryzen AI 5 330

Il chip Ryzen AI 5 330 è stato introdotto senza particolari annunci e rappresenta la proposta più modesta basata su architettura Zen 5. Si tratta di un processore dotato di 4 core e 8 thread, con una configurazione ibrida: un singolo core Zen 5 ad alte prestazioni è affiancato da tre core Zen 5c, ottimizzati per l'efficienza. Il tutto è ospitato nel formato FP8, destinato ai laptop ma compatibile anche con soluzioni desktop compatte.

Le frequenze operative riflettono l'orientamento del processore verso il risparmio energetico: i core partono da una base comune di 2 GHz, con il core Zen 5 capace di raggiungere i 4,5 GHz in modalità turbo, mentre i core Zen 5c si fermano a 3,4 GHz. La cache combinata tra L2 e L3 ammonta a 12 MB, mentre il TDP configurabile varia tra i 15 e i 28 watt. Si tratta di un valore nettamente più contenuto rispetto ai chip Krackan Point di fascia media, che possono arrivare fino a 54 watt.

Per quanto riguarda il comparto grafico, il Ryzen AI 5 330 adotta una GPU integrata Radeon 820M, basata su architettura RDNA 3.5 e dotata di appena due unità di calcolo, con frequenza di picco a 2,8 GHz. Una soluzione pensata chiaramente per attività leggere e non per l'elaborazione grafica intensiva. Tuttavia, grazie all'adozione della stessa architettura RDNA delle GPU desktop di ultima generazione, le prestazioni dovrebbero comunque risultare superiori rispetto a quelle integrate nella serie Ryzen 9000 per desktop.

Le specifiche della GPU integrata Radeon 820M

Uno degli aspetti più rilevanti del Ryzen AI 5 330 riguarda l'integrazione di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata, capace di raggiungere fino a 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) nelle elaborazioni AI. Si tratta di un valore che pone il chip alla pari con soluzioni ben più costose e che consente al dispositivo di ottenere la certificazione Copilot+ di Microsoft, destinata ai PC con capacità avanzate di elaborazione AI. È importante notare che questi 50 TOPS provengono esclusivamente dall'unità neurale, mentre CPU e GPU non contribuiscono ulteriormente al totale.

Sul fronte delle prestazioni generali, i primi benchmark apparsi su Geekbench confermano che il Ryzen AI 5 330 è stato progettato per affrontare carichi leggeri, come la produttività quotidiana, la navigazione e l'uso di applicazioni multimediali di base. Non si tratta quindi di una soluzione destinata a utenti professionali o al gaming, ma piuttosto di un'opzione concreta per chi cerca un'esperienza fluida in ambito mobile, con consumi contenuti e supporto all'intelligenza artificiale.

Intanto Intel sfida le APU Halo di AMD con nuovi SoC ad alte prestazioni: Nova Lake-AX è in arrivo nel 2026?.