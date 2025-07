Annunciati i requisiti PC di Wuchang: Fallen Feathers, ma creano più dubbi che altro

Sulla carta, i requisiti non appaiono eccessivi : le specifiche consigliate includono una scheda grafica RTX 2070, RX 5700 XT o Intel Arc A750, accompagnata da un processore i7-9700 o Ryzen 5 5500, e 16 GB di RAM, richiesti anche per la configurazione minima. Nulla di sorprendente, in linea con molte produzioni moderne.

Poche certezze a una settimana dal lancio

Il problema, piuttosto, nasce dalla mancanza di molte informazioni essenziali: gli sviluppatori non hanno chiarito i target di risoluzione, framerate e delle impostazioni grafiche corrispondenti. Al contempo hanno precisato che tengono conto dell'uso di DLSS e FSR, ma senza precisare con quale preset.

Giusto per fare un esempio un po' estremo, c'è una notevole differenza tra una configurazione pensata per 1080p, 30 fps con impostazioni medie e DLSS settato su Performance, rispetto a una per 1080p, 60 fps con settaggi alti e un uso più blando dell'upscaling che non comprometta la qualità visiva.Questa vaghezza ha generato perplessità fra i giocatori che nei commenti su su X stanno chiedendo maggiore trasparenza da parte del team di sviluppo, soprattutto ora che mancano pochi giorni al lancio.

A ogni modo, riportiamo di seguito i requisiti PC di Wuchang Fallen Feathers:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB RAM (consigliato dual channel)

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Supporto HDD, SSD consigliato. Le specifiche sopra riportate sono state testate con DLSS/FSR abilitati.

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11 64 bit

Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Memoria: 16 GB RAM (consigliato dual channel)

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto. Le specifiche sopra riportate sono state testate con DLSS/FSR abilitati.

Vi ricordiamo che Wuchang: Fallen Feathers sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e PS5 a partire dal 24 luglio. Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.