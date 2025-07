Wuchang: Fallen Feathers migliorerà ancora con il prossimo update, ecco i problemi che verranno risolti

Leenzee ha affermato di voler migliorare la resa grafica del gioco su alcune GPU in particolare dove il titolo dimostra di avere ancora degli elementi problematici con ampi margini di miglioramento.

Si tratta di interventi prevalentemente tecnici, con alcuni dettagli che sono stati riferiti dagli sviluppatori e sembrano riguardare soprattutto la versione PC, dovendo lavorare ancora sull' ottimizzazione sull'ampio spettro di configurazioni possibili in questo ambito.

Dopo la recente patch, il team Leenzee continua comunque a lavorare per migliorare Wuchang: Fallen Feathers , attraverso ulteriori aggiornamenti che andranno a risolvere alcuni problemi noti , come riferito dal team di sviluppo.

Diversi aspetti ancora da migliorare

L'intenzione dichiarata è anche di aumentare il frame rate, ridurre il lag e risolvere i crash rilevati su diverse configurazioni e dispositivi, cosa che probabilmente richiederà diversi update in successione.

Inoltre, tra i problemi da risolvere c'è anche la correzione di alcune texture a bassa risoluzione, che dovrebbero essere migliorate in modo che il gioco risulti più nitido.

Tra i problemi noti c'è anche il livello di dettaglio di alcuni oggetti e alcune specifiche aree del gioco, su cui si concentrano i lavori per i prossimi aggiornamenti da parte del team cinese, che si sta dimostrando comunque decisamente reattivo nella cura del titolo in questione.

Abbiamo recentemente visto che il gioco si è aggiornato alla versione 1.3, ma i miglioramenti continueranno nel prossimo periodo. Tra gli altri elementi su cui intervenire c'è anche la logica dell'IA per mostri e boss, ed è un aspetto di notevole importanza, in particolare per quanto riguarda il Comandante Honglan.

Gli sviluppatori hanno anche affermato che correggeranno la velocità con cui la protagonista si rialza dopo essere stata abbattuta, oltre ad aggiustare altri elementi in termini di bilanciamento generale.