Fra quegli sviluppatori adesso c'è anche Leenzee, neonato studio cinese originario di Chengdu che, contro ogni pronostico, sembra riuscito a mettere le mani su una sorta di metaforica "Bibbia" del genere: già, perché Wuchang: Fallen Feathers non si è semplicemente rivelato UN soulslike, ma IL soulslike, il videogioco che più d'ogni altro è riuscito ad avvicinarsi all'originale immaginario di Miyazaki, quello più affine in assoluto alle atmosfere di mondi indimenticabili come furono Lordran e Yharnam. Sacrificando un pizzico di originalità, questi autori sono riusciti a impadronirsi dell'anima oscura e l'hanno trapiantata nella mitologia cinese, portandosi appresso tutti gli spigoli e le criticità tipiche dei classici del genere ma producendo un risultato di una sensibilità straordinaria, forse l'unico titolo in assoluto che sia davvero riuscito a decifrare gli assiomi di quegli universi decadenti.

Per alcuni è diventata peggio di un'epidemia, per altri una sorta di benedizione. Sono trascorsi quindici anni dal fatidico giugno del 2010 in cui Hidetaka Miyazaki ha codificato le regole del genere inedito che sarebbe poi deflagrato nell'industria attraverso la pubblicazione di Dark Souls, e da quell'istante in avanti tutti i videogiochi d'azione sono stati quasi costretti a trarre ispirazione dalle opere di FromSoftware, piegandosi a un processo di contaminazione che si è fatto pressoché inarrestabile. Nonostante ciò, lo stesso termine "soulslike" continua a essere avvolto da una fitta nube di mistero: mentre la produzione della casa madre sembra tutt'oggi impossibile da replicare, gli sviluppatori di mezzo mondo s'interrogano anno dopo anno riguardo la reale essenza del genere, domandandosi se risieda nel sistema di combattimento, in quello di sviluppo, nella progettazione dei livelli, nell'approccio alla costruzione del mondo, magari nella narrazione criptica o nel puro e semplice grado di sfida.

Wuchang: Fallen Feathers può vantare una struttura da soulslike sorprendente, non è solamente vasto ma anche molto ricco, tuttavia le sue radici antiche lo rendono un costrutto difficile da decifrare: spesso non è chiara la direzione da imboccare per proseguire, capita di trovarsi di fronte a un numero incalcolabile di bivi, le missioni secondarie sono oltremodo fumose e non è affatto semplice comprendere le conseguenze di alcune interazioni nascoste nel mondo di gioco. Per alcuni giocatori questo sarà un pregio, per altri un difetto, ma tale caratteristica è esasperata dalle specifiche origini della produzione: l'intera vicenda narrata, così come la caratterizzazione dei personaggi, è fortemente ispirata alla mitologia e alla storia della Cina , dunque per i giocatori occidentali è davvero complicato capire cosa stia succedendo senza compiere ricerche esterne al videogioco, rendendo l'esperienza persino più criptica dei già fumosi standard dei soulslike.

Anziché inerpicarsi nella costruzione di una trama esplicita, Wuchang: Fallen Feathers si avvolge come un'edera attorno alla costruzione del mondo, al cosiddetto "lore", custodendo gelosamente ogni minimo scampolo d'informazione fra le pieghe della narrazione ambientale ma soprattutto nelle numerose interazioni con i personaggi non giocanti , gli ormai celebri "NPC" di cui gli angoli di Shu sono letteralmente costellati. Questi sono davvero tantissimi e ciascuno di essi è protagonista di una serie di criptiche missioni secondarie che - proprio come l'offerta nell'insieme - strizzano l'occhio ai classici titoli di FromSoftware, offrendo a Bai Wuchang solamente indizi e suggerimenti parecchio sfuggenti, costringendola a esplorare ciascuna zona nei minimi dettagli alla ricerca di oggetti chiave, talvolta ricompensandola con un significativo aiuto sul campo di battaglia, contribuendo a distillare quel morboso rapporto con l'ambientazione che è diventato parte integrante delle fondamenta del genere.

Azione Wuxia

La spina dorsale del gameplay di Wuchang poggia sulle solide fondamenta maturate nell'ultimo decennio di tradizione: ci sono attacchi leggeri, attacchi pesanti, c'è una schivata, ci sono fiaschette curative il cui numero e impatto può essere incrementato, ci sono una serie di gadget come bombe incendiarie e coltelli da lancio con cui facilitarsi la vita nell'incubo della regione di Shu, insomma, ci sono proprio tutti gli elementi che ci si aspetterebbe di trovare in un'opera di questo tipo. Gli sviluppatori di Leenzee, dal canto loro, hanno sfruttato tali fondamenta per costruire un sistema di combattimento molto originale che punta forte sull'azione e che mira a mettere in scena sequenze degne della corrente cinematografica Wuxia.

Quello di Wuchang è un amalgama eccellente che riesce a mescolare diverse meccaniche d'azione

Attorno allo scheletro delle meccaniche soulslike prendono forma un sistema di spettacolari tecniche speciali, legate alle diverse classi di arma, e soprattutto un sistema d'incantesimi che consente di equipaggiarne fino a quattro in contemporanea a prescindere dalla propria "build", siano essi di natura offensiva, difensiva o di supporto. Tutto orbita attorno all'accumulo di cariche: eseguendo determinate azioni in combattimento, per esempio mettendo a segno specifiche combinazioni di attacchi o eseguendo schivate perfette, la protagonista Bai Wuchang accumula una serie di risorse che può poi spendere per lanciare gli incantesimi o per eseguire le tecniche marziali più avanzate, incrementando notevolmente la profondità delle battaglie. Ciò, di fatto, trasforma il momento dello scontro in una fluida danza reattiva nella quale è necessario fare affidamento su tutte le dinamiche disponibili senza sacrificarne nemmeno una, mescolando fendenti d'arma bianca, colpi critici, schivate perfette e magie per adattarsi alla minaccia che ci si trova a fronteggiare.

A ricoprire un ruolo determinante è senza dubbio l'arsenale: Wuchang: Fallen Feathers non è uno di quei titoli volenterosi d'introdurre centinaia di varianti diverse, ma un'esperienza che sceglie di offrire poche armi estremamente diverse fra loro. Le "classi" di arma sono solamente cinque, ovvero spade lunghe, spade a una mano, lame doppie, lance e asce pesanti, ma ciascuna di esse riesce a introdurre un sistema di combattimento totalmente originale, in maniera molto simile a quanto accade sulle sponde di serie come Monster Hunter. La spada lunga, per esempio, offre un sistema di deviazioni e contrattacchi che può trasformare il gameplay per renderlo simile a quello di opere come Sekiro, la spada a una mano ricarica automaticamente le riserve magiche e potenzia notevolmente gli effetti e la versatilità degli incantesimi, le lance mettono sul piatto pose difensive che annullano i danni in arrivo aprendo a potenti controffensive e via dicendo, invitando ciascun giocatore a specializzarsi nella disciplina che meglio si adatta alle sue caratteristiche.

Una volta padroneggiato il sistema diventa come una danza di fendenti, magie e schivate perfette

Se tutti questi elementi si presentano in uno stato di forma sorprendente, la tradizione culturale degli autori emerge dal sistema di progressione, tutt'altro che semplice e leggibile: navigando i menù - che già di per sé sono molto confusionari e poco chiari - ci si imbatte in una pioggia di effetti aggiuntivi, di condizionali, di statistiche, soprattutto di sistemi di potenziamento che s'impilano l'uno sull'altro, come le gemme da incastonare nelle armi, gli agopunti da attivare nel braccio malato della protagonista, nonché altre amenità che permettono sì di studiare delle build molto elaborate, ma rendono ancor più inaccessibile del solito l'approccio alla parametria da soulslike. Basti pensare che, almeno inizialmente, si fatica a capire anche solo come effettuare l'aumento di livello e l'incremento delle cariche delle fiaschette curative.

Wuchang è carichissimo di meccaniche, parametrie, sistemi di potenziamento che s'impilano uno sull'altro

Ciò detto, nella pratica, tutte queste meccaniche si risolvono in battaglie tanto dinamiche quanto riflessive, sottese a un grado di sfida indubbiamente tarato verso l'alto ma sorprendentemente pulito e corretto, al punto tale che anche i boss più complicati - maturata la giusta esperienza e compiuti i dovuti preparativi - si possono affrontare senza subire danni, cosa che non è affatto scontata per uno studio al primo confronto con questo genere complesso e spesso incompreso. Certo, capita d'imbattersi in alcune sbavature tipiche delle opere prime, talvolta il "tracking" e la "hyper armor" dei nemici possono giocare brutti scherzi, in qualche occasione ci si imbatte in picchi di difficoltà che possono risultare frustranti, ma non bisogna dimenticare che per Leenzee non si tratta solamente del primo soulslike, bensì della prima grande pubblicazione in assoluto.