Apple non è interessata ad acquistare un motore di ricerca IA, secondo Morgan Stanley

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato di Apple e della possibile acquisizione di motori di ricerca come Perplexity. Le trattative, ancora nelle fasi iniziali, erano state riportate da Bloomberg e avrebbero rappresentato un cambiamento particolarmente fruttuoso per l'azienda di Cupertino, che fatica a guadagnare terreno fertile nel settore dell'intelligenza artificiale . Tuttavia, l'analista Morgan Stanley sembra smentire queste ipotesi, ritenendole addirittura "fuorvianti". Facciamo il punto della situazione.

Apple non è interessata a sfidare Google

Secondo Morgan Stanley, è un errore pensare che Apple voglia acquisire un motore di ricerca IA, dato che non è interessata a competere in questo settore. Le sue dichiarazioni arrivano da un report pubblicato via AppleInsider e, a quanto pare, le indiscrezioni sulla possibile acquisizione di Perplexity sono fuorvianti. L'azienda di Cupertino non sarebbe affatto interessata a sfidare Google e a puntare sul settore della ricerca.

Nonostante le difficoltà riscontrate, l'analista sostiene che Apple miri all'intelligenza artificiale sotto forma di funzioni e integrazioni nei propri dispositivi e servizi. Nulla a che vedere, quindi, con un nuovo motore di ricerca. Al momento l'azienda si trova in una fase piuttosto delicata, dato che Apple Intelligence introdurrà diverse funzioni quest'anno, ma nulla di particolarmente rivoluzionario. Basti pensare anche alla nuova Siri, posticipata al 2026 dato che Apple non è riuscita ad ottenere i risultati sperati.