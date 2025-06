Apple Intelligence: alla WWDC 2025 nuove funzioni on device, traduzioni live e strumenti creativi in arrivo

Gli utenti possono ora mescolare le Genmoji creando combinazioni uniche . Inoltre, utilizzando Genmoji e Image Playground è possibile modificare le espressioni di eventuali personaggi creati, nonché il loro aspetto estetico (supponiamo vogliate creare un personaggio ispirato a un vostro amico, potrete personalizzarlo in modo da renderlo quanto più simile possibile). Molto interessante anche l'integrazione con ChatGPT : basterà avviare Image Playground e toccare il pulsante Any Style descrivendo ciò che si desidera. In questo modo ChatGPT creerà un'immagine unica.

Tramite Visual Intelligence è possibile conoscere oggetti e luoghi circostanti, più velocemente e con maggiore chiarezza, ma anche fare contemporaneamente domande a ChatGPT senza dover cambiare applicazione . Inoltre, Visual Intelligence riconosce quando un utente sta guardando un evento, suggerendo di aggiungerlo al calendario per poi estrarne le informazioni principali, come la data, l'orario e il luogo dell'evento in questione.

Si tratta di un'esperienza davvero utile che permette di vivere l'allenamento in modo incredibilmente funzionale . Oltre ad avere accesso a una serie di informazioni chiave, come la frequenza cardiaca, il passo, la distanza e altri dati fondamentali, con il nuovo modello text-to-speech è possibile essere seguiti da una voce generativa dinamica. Questa sorta di personal trainer privato vi guiderà durante il vostro allenamento, comunicando (ed eventualmente elogiando) determinati traguardi raggiunti .

Attraverso il framework Foundation Models gli sviluppatori potranno offrire agli utenti esperienze basate su Apple Intelligence, anche offline e senza costi di API nel cloud . Questa feature supporta in modo nativo Swift, di conseguenza è facilmente accessibile e bastano appena tre righe di codice. Il framework arriverà con iOS 26 e le versioni successive e sarà completamente gratuito per gli sviluppatori.

Attraverso le nuove scorciatoie gli utenti avranno facilmente accesso a tutte le nuove funzionalità di Apple Intelligence. È possibile anche attingere a ChatGPT per fornire risposte che confluiscono nella scorciatoia. "Uno studente può creare una scorciatoia che utilizza il modello Apple Intelligence per confrontare la trascrizione audio di una lezione con gli appunti presi e aggiungere i punti chiave che potrebbero essergli sfuggiti", si legge dal sito ufficiale.

Altre novità

Sono davvero tante le funzionalità che caratterizzano Apple Intelligence, come lo strumento Writing Tools, che consente di revisionare, rielaborare o riepilogare un testo scritto. Con Clean Up è possibile modificare le foto ed eliminare gli elementi indesiderati senza intaccare l'immagine originale. Image Wand trasforma invece una bozza in un'immagine precisa in base agli appunti scritti.

Con Mail Summaries potete invece riepilogare i punti salienti di una e-mail, soprattutto se troppo lunga, mentre Smart Reply fornisce suggerimenti per risposte veloci e brevi nei messaggi e nelle mail. Infine, è possibile scrivere a Siri chiedendole informazioni sulle varie feature o sulle impostazioni legate ai prodotti Apple.

Nelle prossime ore arriveranno sicuramente altri aggiornamenti, quindi non ci resta che attendere per scoprire ulteriori novità. Nel frattempo, in questo articolo vi sveliamo tutti gli annunci dedicati a iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26.