Una Xbox Series X alta tre metri per il lancio di Final Fantasy 16

Disponibile da oggi in versione digitale, Final Fantasy 16 arriva su Xbox nella Complete Edition, che include anche i contenuti scaricabili Echoes of the Fallen e The Rising Tide, acquistabili anche separatamente.

Square Enix ha deciso di realizzare una Xbox Series X alta tre metri per celebrare il lancio di Final Fantasy 16 , annunciato ufficialmente durante l'Xbox Games Showcase: si tratta di una spettacolare replica della console Microsoft, chiamata non a caso Eikonic Xbox.

C'è anche la demo!

Lanciato su Xbox Series X|S nel corso dell'Xbox Games Showcase, Final Fantasy 16 sfrutta appieno le funzionalità di Xbox Play Anywhere, offrendo supporto completo per il salvataggio e l'accesso incrociati su console, PC e cloud. E per chi vuole provare l'avventura prima di tuffarsi, è disponibile una demo gratuita i cui progressi possono essere trasferiti al gioco completo.

Come bonus per l'acquisto, i giocatori riceveranno anche alcuni oggetti esclusivi, tra cui le armi Blood Sword, Braveheart e Brave Blade, oltre al Cait Sith's Charm e all'orchestrion Sixteen Bells. Un pacchetto generoso per accompagnare i primi passi nell'intenso viaggio di Clive, tra magia, battaglie frenetiche e un racconto epico intriso di vendetta.