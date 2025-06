Final Fantasy 16 pare aver venduto pochissimo su Xbox Series X|S

Per chi non lo sapesse, il sedicesimo capitolo della storica serie Square Enix è finalmente approdato anche sulle console verde crociate, a due anni dal debutto su PS5, con un lancio a sorpresa durante l'Xbox Games Showcase dell'8 giugno. Tuttavia, l'accoglienza pare sia stata piuttosto tiepida, con circa 22.000 copie vendute nella prima settimana, almeno secondo le stime della società di analisi.

Vendite sotto le aspettative anche su Xbox?

Se confermati, si tratta di numeri piuttosto bassi per un franchise blasonato come Final Fantasy, che difficilmente faranno sorridere i vertici di Square Enix, già in passato delusi da un andamento commerciale ritenuto sotto le aspettative.

Va anche considerato che il gioco è arrivato con due anni di ritardo rispetto alle altre piattaforme, e che lo shadow drop durante lo Showcase potrebbe non aver garantito la visibilità necessaria. Non aiuta, inoltre, un'ottimizzazione poco convincente su Xbox, stando alle analisi preliminari di Digital Foundry.

In ogni caso, saremmo ben lontani dalle 3 milioni di copie vendute su PS5 nella prima settimana. Anche su PC il titolo non sembra aver brillato, come suggerisce il picco di soli 27.508 giocatori contemporanei su Steam al lancio.