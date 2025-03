Final Fantasy 16 non ha più Denuvo su PC: Square Enix ha rimosso il sistema di sicurezza con un update

Anche Final Fantasy 16 perde Denuvo: come spesso accade, concluso il periodo di lancio Square Enix ha deciso di rimuovere il sistema di sicurezza anti-tamper dalla versione PC, venendo anche incontro alle richieste degli utenti che mal sopportano, spesso, tale software.

Considerando che il gioco è uscito lo scorso settembre su PC, i tempi per una rimozione erano piuttosto maturi, anche se spesso tale operazione viene effettuata dopo diversi mesi dall'uscita, ma in questo caso evidentemente il publisher ha valutato che non ci fossero più le condizioni per mantenerlo attivo.

Solitamente infatti, Denuvo assume una certa importanza nella finestra di lancio di un gioco, dove si concentra la maggior parte delle vendite e dove la pirateria può causare i danni più ingenti, mentre nel periodo successivo la sua rilevanza diminuisce.