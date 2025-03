C'è una precisazione da fare sui dati di vendita di Final Fantasy 16 riportati nei giorni scorsi

Sebbene non si sappiano ancora i numeri precisi, c'è una precisazione da fare sui dati di vendita di Final Fantasy 16 che erano emersi in precedenza, in quanto il dato dei 3,5 milioni di unità vendute non era stato riferito, nell'occasione, dal CEO di Square Enix, come erroneamente riportato in una news iniziale da varie testate nipponiche.

I dati di vendita di Final Fantasy 16 riportati all'epoca non sono dunque ufficiali, ma derivano da una stima effettuata dalla compagnia di analisi Toyo Securities e non sono stati riferiti dal CEO Takashi Kiryu, che nell'occasione non sembra aver fatto alcuna affermazione specifica sulla quantità di copie vendute dal gioco.

La stima si basa comunque sugli unici dati ufficiali che sono stati forniti da Square Enix, che aveva parlato di 3 milioni di copie vendute nel periodo di lancio, ma senza mai aggiornare il dato in questione, dunque si può pensare che la stima dell'analista sia alquanto al ribasso.