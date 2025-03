Crash Bandicoot era troppo brutto e spaventoso per i giapponesi: Sony ha dovuto cambiarlo

Crash Bandicoot è una delle tante mascotte degli anni novanta di PlayStation, un personaggio amato da grandi piccini in tutto il mondo... beh, non in tutto il mondo. Il team giapponese di PlayStation pensava infatti che il personaggio fosse brutto e pure un po' spaventoso, certamente non adatto al pubblico nipponico.

A parlarne è Shuhei Yoshida, ex-dirigente di Sony.