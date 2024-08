Crash Bandicoot 5 doveva essere un cross-over con Spyro, ma il gioco è stato cancellato

Un nuovo e interessante video di Did You Know Gaming racconta diversi retroscena riguardanti Toys for Bob, tra i quali emergono anche alcuni dettagli su Crash Bandicoot 5, il capitolo cancellato della serie che, a quanto pare, doveva contenere un cross-over con Spyro.

Il fatto che un Crash Bandicoot 5 fosse stato in sviluppo ma poi cancellato da Activision era stato già svelato dagli sviluppatori di Toys for Bob qualche tempo fa, e la questione viene confermata in questo documentario, che contiene varie testimonianze da parte degli autori della serie.

Il quinto capitolo della serie avrebbe dovuto ospitare il ritorno della Academy of Evil come ambientazione principale, oltre alla ricomparsa di Uka Uka, visto in precedenza in Crash Bandicoot: Warped e visibile, in effetti, nel finale segreto di Crash Bandicoot 4: It's About Time.