MySims potrebbe tornare presto su Nintendo Switch, spunta anche una data di uscita

MySims, lo spin-off di The Sims che si affermò anni fa su Nintendo DS e Wii, potrebbe tornare presto sul mercato in versione Nintendo Switch, come suggeriscono alcuni indizi emersi da Electronic Arts nonché anche una data di uscita che sarebbe trapelata da alcuni rivenditori.

Le informazioni arrivano da alcuni rivenditori, che nei listini riportano la data di uscita del 19 novembre come lancio previsto per questo misterioso MySims per Nintendo Switch, sebbene questo non sia mai stato annunciato da Electronic Arts, dunque prendiamo la questione ancora solo come una voce di corridoio.

Non è chiaro se sia destinato ad essere un nuovo capitolo, un remake o una riedizione di qualche tipo, visto che viene menzionato semplicemente come "MySims" nei documenti visionati e riportati da Kotaku e sul forum ResetEra, ma è probabile che sia una versione completamente nuova rispetto all'originale.