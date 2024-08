Ace Attorney Investigations Collection può ora essere provato gratis con la demo ufficiale

Ricordiamo che Ace Attorney Investigations Collection ha la data di uscita fissata per il 6 settembre, dunque questo consente di fatto di provare in anteprima le avventure investigative in questione prima del loro lancio in questa versione rielaborata.

Nella fattispecie, la demo consente di provare l'inizio di Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit, con la possibilità anche di trasferire salvataggi e progressi nella versione completa della raccolta nel caso si decida per l'acquisto di questa.

Capcom ha pubblicato in questi giorni una demo per Ace Attorney Investigations Collection , che consente di provare il gioco gratuitamente accedendo direttamente alle prime fasi di due dei capitoli presenti all'interno della raccolta.

I link per il download delle demo

Le demo sono disponibili su tutte le piattaforme previste per l'uscita di Ace Attorney Investigations Collection, ovvero PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Potete trovare qui sotto i link per il download:

Si tratta di una riedizione in raccolta delle avventure grafiche investigative incentrate sulla celebre serie di Capcom, in questo caso con Miles Edgeworth come protagonista assoluto.

Le riedizioni sono caratterizzate da una nuova grafica in alta definizione, con alcuni elementi ridisegnati, e alcune nuove opzioni come l'autoplay e la modalità storia. Per conoscere meglio il risultato dell'operazione, vi rimandiamo al nostro provato di Ace Attorney Investigations Collection.