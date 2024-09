Ace Attorney Investigations Collection è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Come da programma, Capcom ha fatto uscire oggi Ace Attorney Investigations Collection sul mercato, che è dunque disponibile a partire dal 6 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come ci ricorda anche il trailer di lancio visibile qui sotto.

Il titolo in questione è una riedizione in raccolta delle avventure grafiche investigative incentrate sulla celebre serie di Capcom, Ace Attorney, in questo caso con Miles Edgeworth come protagonista assoluto. All'interno troviamo dunque le riedizioni di Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit.

Le riedizioni sono caratterizzate da una nuova grafica in alta definizione, con alcuni elementi ridisegnati, e alcune nuove opzioni come l'autoplay e la modalità storia.